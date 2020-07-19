MAÇ SONUCU | Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe

Süper Lig'in 33. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan derbiyi siyah-beyazlılar 2-0 kazanmayı başardı.
Beşiktaş'a seyircisiz derbide 3 puanı getiren golleri 63. dakikada Vida, 70. dakikada Gökhan Gönül kaydetti.
Fenerbahçe'de Muriqi 23. dakikada Vida'ya yaptığı sert faulden sonra sarı kart gördü. VAR hakemi Ali Palabıyık, maçın hakemi Halil Umut Meler'i pozisyonu ekrandan izlemesini istedi.
Meler izledikten sonra 25. dakikada Fenerbahçeli forvete kırmızı kartını gösterdi.
İlk yarıda rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen hücumda etkili olamayan Beşiktaş'ın net pozisyonu da olmadı!
Fenerbahçe hücumlarında ise Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu kalesinde devleşerek önemli kurtarışlar yaptı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 59 puana yükselirken, sezonu 4. sırada bitirmeyi garantiledi. Siyah-beyazlılar 3. sıra için son hafta kazanıp, Sivasspor'un kaybetmesini bekleyecek. Beşiktaş'ın son hafta rakibi Gençlerbirliği...
Fenerbahçe ise 50 puanda kalarak sezonu 7. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler ligin son haftasında Rizespor ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR 3' Maçın ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe'den geldi. Sol kanattan gelişen atakta, ceza sahasına gönderilen topta Deniz Türüç gelişine şutunu çekti ama top Gökhan Gönül'den döndü.
8' Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı top, Deniz Türüç'ün önünde kaldı ve ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Ersin güçlükle uzaklaştırdı. Dönen topu Gökhan Gönül kornere gönderdi.
18' Beşiktaş Vida ile gol çok yaklaşıyor. Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Vida kafa vuruşunu yapıyor ama top kalenin yanından auta çıkıyor.
19' Ersin'den saniyeler içerisinde iki kritik kurtarış! Muriqi ve Emre'nin şutlarında Beşiktaş'ın genç kalecisi gole izin vermedi.
25' Vedat Muriqi'nin Domagoj Vida'ya yaptığı arkadan sert müdahale sonrasında Halil Umut Meler önce sarı karı kartını çıkardı. VAR odasından gelen uyarı sonrasında hakem pozisyonu tekrar izleyip kırmızı kartını Muriqi'ye gösterdi.
35' Caner Erkin'in ceza sahasına tehlikeli gönderdiği topu Altay uzaklaştırdı. Altay'ın uzaklaştırdığı top Boyd'un önüne düşünce siyah-beyazlı futbolcu sert şut çekti. Altay güzel bir şekilde topu kurtardı.
59' Beşiktaş'ın yıldızı Boateng sakatlanarak yerini Diaby'ye bıraktı.
63' Beşiktaş Domagoj Vida'nın golü ile 1-0 öne geçti. Diaby'nin sağ kanattan ceza sahası içine ortaladığı topu Boyd kafasıyla Vida'nın önüne gönderdi. Fenerbahçe kalesi önünde bomboş kalan Hırvat stoper, topa kaleci Altay'dan erken dokunarak takımını öne geçirdi.
70' Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı! Caner'in kornerden ön direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Gökhan Gönül, topu filelere gönderek Beşiktaş'ı 2-0 üstünlüğe taşıdı.