CANLI | Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı yayın | BJK FB canlı izle

Beşiktaş Fenerbahçe canlı! Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Ligi mümkün olan en iyi konumda bitirmeye çalışan iki ezeli rakip, Vodafone Park’ta dev derbide bir araya geliyor. Beşiktaş üçüncülük hedefini canlı tutmak, Fenerbahçe ise kritik derbi galibiyetiyle moral depolamak istiyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor. Topladığı 56 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, sezonu üçüncü bitirmek istiyor. Üçüncülük hedefini yitiren 50 puanlı Fenerbahçe ise moral depolamanın ve ligi en iyi konumda bitirmenin peşinde. 96 yıllık rekabette Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig’de 351. kez karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Boyd, Burak (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriqi (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Tahir Karapınar

STAT: Vodafone Park

SAAT: 21.00

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Beşiktaş’ta Adem Ljajic, Umut Nayir ve Douglas Pereira karşılaşmada forma giyemiyor. Konuk ekip Fenerbahçe’de ise Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç, Sadık Çiftpınar ve Tolgay Arslan’ın sakatlıkları bulunuyor. Maç saatine kadar durumu netleşmeyen Luiz Gustavo’nun da oynaması beklenmiyor.

FENERBAHÇE’DE 5 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi, Deniz Türüç, Jailson, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci, Beşiktaş derbisinde forma giyip sarı kart görmeleri durumunda son hafta Çaykur Rizespor karşısında cezalı olacak.

BEŞİKTAŞ'TA 4 İSİM KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta derbi maç öncesi 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Jeremain Lens, Muhammed Elneny, Caner Erkin ve Domagoj Vida, Fenerbahçe karşısında görev yapıp kart görmeleri durumunda ligin son haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe’nin 485 golüne, Beşiktaş 441 golle karşılık verdi.