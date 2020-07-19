Bülent Korkmaz’ın Konyaspor’u iki haftada mucizeyi gerçekleştirdi!

Süper Lig’de iki hafta önce kümede kalma ihtimali ‘mucize olarak görülen Konyaspor, şampiyonluk yarışındaki iki takıma karşı aldığı sonuçlarla büyük bir alkışı hak etti.

Geçtiğimiz hafta sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir’i son anlarda bulduğu golle 4-3 mağlup eden Konyaspor, rakibinin şampiyonluk turu atmasına engel olurken kümede kalma yolunda da önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

Ligin 33. haftasında ise bir başka şampiyonluk adayı Trabzonspor’a konuk olan teknik direktör Bülent Korkmaz’ın öğrencileri, 3-1 geriye düştüğü maçın bitimine kısa süre kala 7 dakikada bulduğu 3 golle sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrıldı.

Konyaspor bu skorla hem kümede kalmayı garantiledi, hem de bordo mavili ekibin şampiyonluk umutlarını tamamen yok etti. Bu sonuçla ligin bitimine 1 hafta kala Medipol Başakşehir de şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Son iki haftada aldığı 6 puanla ‘mucize’yi gerçekleştiren Konyaspor puanını 36 yaptı ve kümede kalmayı garantilemiş oldu. Konyaspor ligde son hafta maçında sahasında Alanyaspor’u ağırlayacak.

KORKMAZ: “İNANDIĞINIZ ZAMAN OLUYOR”

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, deplasmanda 4-3 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından, hem geçen hafta hem de bu hafta müthiş bir geri dönüş yaşadıklarını belirterek, “Bunun karşılığı ligde kaldık. Oyuncuları kutluyorum. Konyaspor camiasına, Konya şehrine, taraftarına hayırlı olsun. Çünkü bundan 3-4 hafta önce ‘bu takım ligden düştü’ denmişti. Bunu birçok kişi söyledi. Ama baktığınız, gördüğünüz, inandığınız da ve ekip olarak güvendiğiniz zaman sahaya yansıttığınız da bu oluyor. Hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.