Bir zamanlar tarih yazardı

SADECE Avrupa'yı değil tüm Türkiye'yi titretirdi. Adı, ‘Avrupa Fatihi' idi. Rekor üzerine rekor kırardı. Galatasaraylı oyuncuların Göztepe'ye gol attığında sanki kupa kazanmış gibi sevindiğini görünce bir anda maziye gittim, kusura bakmayın. Umarım üç büyükler Vefa gibi bir kulüp olmaz. Bu sene gibi bir sezon yaşamadım ki 47 yaşındayım, bunca senelik gazeteciyim ama böyle rezalet görmedim. Galatasaray formasını giyen bu kadar ruhsuz oyuncu bir arada olamaz.

Dikkat edin yeteneksiz değil ruhsuz! Göztepe'yi yendi diye Avrupa şampiyonu olmuş gibi sevinmeleri içimi acıttı. Emre Akbaba dışındaki herkesi satabilirsiniz. Çünkü ruhuyla oynayan bir tek o vardı; hakkını yemeyelim, Adem de iyiydi. OYUNCULAR gelecek korkusundan alacakları için ihtar çeker, yönetim yok öyle bir şey der. Gözden düşen oyuncuları kendilerine yakın gazetecilere itibarsızlaştırırlar. Başkan adayları çalışmaya başlar, biz yalancıyız!

Futbolcuya baskı yaparlar, basını yalanla diye… Biz yalan yazmış olalım, siz mutlu olun ama Galatasaray taraftarı mutsuz olsun, olur mu? Yöneticiler şimdi 1 hafta daha sosyal medyada rahat ederler artık Göztepe'yi yendiler diye… Hadi iyisiniz yeriniz sağlam… FATİH Terim, Göztepe karşısına çıkarabileceği 11'i çıkardı zaten. Dünya kadar sakat var, sorunlu oyuncu var. Hadi yalanlayın, paralarını alamıyorlar. Kimse bunu konuşmaz ki… Terim düşmanlığı prim yapar nasıl olsa…

Rakip yöneticilere cevap veren o, federasyonun haksız kararlarına karşı dik duran o, başarısızlıkta öne çıkan yine o… Sizin başarısızlıklarınızı zaten o göğüsler. Transfer yapmayın gerekirse bütün zorluklara göğüs geren Fatih Terim, altyapıdan Okanlar, Ozan Kabaklar, Yunuslar çıkarır. Satarsınız ama istediği futbolcuyu alamazsınız.