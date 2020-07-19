Beşiktaş Fenerbahçe derbisi canlı izle! Maç kaç kaç? Beşiktaş Fenerbahçe canlı skor…

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında bu akşam Beşiktaş sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak ve geçtiğimiz sezonlara göre daha keyifsiz geçeceği tahmin edilen Beşiktaş Fenerbahçe derbi mücadelesi saat 21.00’da başlayacak. Vodafone Park Stadı’ndaki mücadelenin canlı skor takibini, maçın kaç kaç olduğunu ve canlı yayın izleme linklerini haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki zorlu derbi maçından galip gelmek isteyen siyah beyazlılar ilk üçe girme şansını hala koruyor. Fenerbahçe ise bu şansı yitirmesine karşın son haftalardaki götü gidişatı derbi maçını kazanarak durdurmanın hesapları içerisine. Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri ve daha fazlası sayfamızda…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİ CANLI YAYIN İZLE (Üyelik gerekmektedir)

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele Fenerbahçe’nin 3-1’lik galibiyetiyle sona ermişti. Beşiktaş’ta Adem Ljajic, Umut Nayir ve Douglas Pereira karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk ekip Fenerbahçe’deyse Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç, Sadık Çiftpınar ve Tolgay Arslan’ın sakatlıkları bulunuyor. Maç saatine kadar durumu netleşmeyen Luiz Gustavo’nun da oynaması beklenmiyor.

DERBİ 11’LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Roco, Vida, Caner, Elneny, Atiba, Boateng, Boyd, Lens, Burak

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Deniz, Ferdi, Emre, Muriqi

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