Başakşehir maçı öncesi Kayserispor’da 3 futbolcu kadro dışı

Ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor’a Başakşehir maçı öncesi kötü haber… Süper Lig’in 33. haftasında lig lideri Medipol Başakşehir’e konuk olacak Hes Kablo Kayserispor’da, 3 as futbolcu maç kadrosundan çıkarıldı. Kırmızı kart cezalısı Bernard Mensah ile Diego Angelo’nun forma giyemeyeceği müsabakada 3 futbolcu daha Prosinecki’nin kararı ile kadrodan çıkarıldı. Hes Kablo Kayserispor’da sağ bek oyuncusu Zoran Kvrzic, sol bek oyuncusu Emre Taşdemir ve forvet oyuncusu Muris Mesanovic, kritik Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı. Hafta içi çalışmalara katılan ancak maç kadrosuna alınmayan bu oyuncuların yerine sağ bekte Miguel Lopes, sol bekte Yasir Subaşı, forvette ise Artem Kravets’in forma giyeceği öğrenildi.

6 FUTBOLCU YER ALMADI

21 kişilik maç kadrosunda 6 futbolcu yer almazken, sakatlığı geçen Yasir Subaşı ile Gustavo Campanharo kadroya girdi. Kayserispor’un Başakşehir maçı kadrosunda şu isimler var: Silviu Lung, İsmail Çipe, Doğan Alemdar (kaleciler) Miguel Lopes, Mert Kula, Cristian Sapunaru, Oğuzhan Çapar, Yasir Subaşı, Ben Rienstra, Furkan Polat, Dja Djedje, Mario Situm, Emre Demir, Hasan Hüseyin Acar, Anthony Uzodimma, Aksel Aktaş, Enver Cenk Şahin, Gustavo Campanharo, Pedro Henrique, Ömer Uzun, Artem Kravets.

KAYSERİSPOR’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Hes Kablo Kayserispor kulübü, son antrenmanda sakatlanan oyuncular ile ilgili açıklama yaptı. Ligin 33.haftasında İstanbul'da lider Medipol Başakşehir'in konuğu olacak Hes Kablo Kayserispor'da Zoran Kvrzic, Emre Taşdemir ve Muris Mesanovic'in neden oynayamayacağına dair açıklama yapıldı.

Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, “Sporcumuz Muris Mesanovic, 16 Temmuz tarihinde yapılan antrenman sırasında aldığı darbe sonucu sol iç yan bağında 1. derece zorlanma meydana gelmiştir. Sporcumuz Emre Taşdemir, 16 Temmuz tarihindeki antrenman sırasındaki yaralanması neticesinde sol üst iç adele de (adductor longus) 1. derece zorlanma ve ödem meydana gelmiştir. Sporcumuz Zoran Kvrzic, 16 Temmuz tarihindeki antrenman sırasındaki yaralanması sonucunda sol arka adele de (biceps femoris) 1.derece zorlanma ve ödem meydana gelmiştir. Sporcularımızın tedavisi kulübümüz bünyesinde devam etmektedir” denildi.