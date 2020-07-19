Başakşehir Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Lider şampiyonluk için sahada!

Uzun bir maratonun ardından Süper Lig’de artık sona yaklaşıldı. Ligin 33. haftasında bu akşam zirvenin sahibi Başakşehir ile Kayserispor, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşılaşacak. Hakem Ali Şansalan’ın yöneteceği Başakşehir Kayserispor maçının saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı araştırılıyor. Başakşehir, bu akşam Kayserispor’u yenmesi durumunda resmen şampiyonluğunu ilan edecek. İşte Başakşehir-Kayserispor maçı canlı yayın bilgileri…

BAŞAKŞEHİR KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 33. haftasında Başakşehir sahasında Kayserispor’u konuk edecek. Saat 21.00’da başlayacak karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

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ALİ ŞANSALAN’IN 2. MAÇI

Süper Lig hakemi Ali Şansalan, ikinci kez Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor maçında düdük çalacak. Çanakkale Bölgesi Süper Lig hakemi Ali Şansalan, bugüne kadar 138 maçta düdük çaldı. Bu maçlarda 60 kez ev sahibi ekip, 39 kez deplasman takımı kazanırken 39 maç da berabere bitti. 748 kez sarı kart çıkaran Ali Şansalan 50 kez de kırmızı kartına başvurdu.

Ali Şansalan, bu sezon 18 kez Süper Lig’de, 2 kez Türkiye Kupası maçında, 1 kez de TFF 1.Lig maçında düdük çaldı. Bu maçlarda 10 kez ev sahibi takım, 5 kez deplasman takımı kazandı. 6 maç da berabere bitti. Ali Şansalan, bu sezon Başakşehir’in 2 maçını Kayserispor’un ise 4 maçını yönetti.