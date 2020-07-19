Başakşehir Kayserispor maç özeti! Süper Lig’de şampiyon Medipol Başakşehir!

Spor Toto Süper Lig’in 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir oldu. Son yıllarda zirvedeki mücadelesiyle dikkat çeken Başakşehir bu sezon şampiyon olarak ilk şampiyonluğunu da elde emiş oldu. Lig’in bitimine bir hafta kala Başakşehir bu akşamki Kayserispor maçını tek golle geçmeyi başardı. Trabzonspor’un da Konyaspor’a yenilmesiyle birlikte Başakşehir şampiyonluğunu resmen ilan etti. Başakşehir Kayserispor maçının ardından hem futbolcular hem de taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Başakşehir Kayserispor maçının geniş özetini, maçtan önemli anları ve daha fazlasını sayfamızdan takipe debilirsiniz.

SÜPER LİG 2019-2020 SEZONU ŞAMPİYONU MEDİPOL BAŞAKŞEHİR!

Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor’u konuk etti. Visca ile bir de penaltıdan yararlanamadığı maçı Mahmut’un golüyle kazanan Medipol Başakşehir, Süper Lig’de şampiyonluğa ulaştı.

BAŞAKŞEHİR KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ

Maçta iki kez yaşanan elektirik kesintisi, mücadelenin yaklaşık 20 dakika geç bitmesine neden oldu. Trabzonspor’un yenilmesinin ardından Medipol Başakşehir, karşılaşmanın 80. dakikasında, Kayserispor maçı oynanırken sahada şampiyonluk sevinci yaşadı.

En yakın rakibi Trabzonspor’un 4 puan önünde son haftaya giren Medipol Başakşehir, rakibinin sahasında Konyaspor’a yenilmesinin ardından, son haftaya girilirken ligi zirvede bitirmeyi garantiledi. Medipol Başakşehir, Türkiye Ligi’nde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor’dan sonra şampiyonluğa ulaşan 6. farklı takım oldu.

Karşılaşmada 66. dakika oynanırken, stadyumun elektrikleri kesildi. Stadyumun tüm elektrik sisteminin koptuğu belirtilirken, kritik mücadele 15 dakika durmak zorunda kaldı. Sorunun giderilmesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti. Daha sonra 85. dakikada bir kez daha elektrik kesintisi yaşandı. Bir kez daha sorunun çözülmesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti.

Maça iyi başlayan Medipol Başakşehir, erken gol bulmak için tüm hatlarıyla rakip kaleye saldırdı. Medipol Başakşehir’in baskısını kırdıktan sonra oyuna ortak olan Hes Kablo Kayserispor da tehlikeli ataklar geliştirmeye başladı.

İki takımın da pozisyonlara girdiği maçın ilk yarısında ağları havalandıran Medipol Başakşehir oldu. Mahmut Tekdemir’in ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşla öne geçen ev sahibi ekip, avantajını 90 dakika korumayı başardı.

Bu galibiyetle puanın 69 yapan Medipol Başakşehir, Trabzonspor’un Konyaspor’a yenilmesinin ardından son haftaya girilirken puan farkını 7’ye çıkarmayı başardı. Medipol Başakşehir, kendi maçı bitmeden şampiyonluğa ulaştı. Düşme hattından kurtulmaya çalışan Kayserispor ise 17. sırada kaldı.

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