KONUMUZ yalan haber ya da yalanlanan gerçekler.… ‘Kötü haber vereni kimse sevmez' derler ya biz gazetecilerin de kaderi bu olsa gerek… Bir haber yazarsın senden iyisi olmaz. Doğruyu yazarsın, yalanlanır. Sonra doğru olduğu ortaya çıkar ama iş işten geçmiştir bir kere… İşin bu tarafı kimsenin umurunda olmaz.

GAZETECİDEN dost olmaz! Lafım yöneticilere. Bizler kamuoyunu bilgilendirmek için sizlerle iletişim kurarız. Tek çıkarımız haberdir. Yoksa hayatında profesyonel spor yapmamış, iş insanları ile ne işimiz olur? İşte bizim kulüp yöneticileri ile dostluğumuz da ortak tutkumuz da spordur. BÜYÜKLERİN FOYASI MEYDANA ÇIKTI ÜÇ İstanbul kulübümüz bu sezon tel tel dökülünce kötü kadro mühendislikleri ve parasızlıktan dolayı yaşadıkları bize malzeme olmaya başladı.

İşi bilenler, UEFA'nın ‘Finansal Fair Play' uygulamasını, TFF'nin harcama limitlerini son olarak da koronavirüsü bahane ediyor. Seçim vaatleri başka olsa da.… TABİİ şampiyonluktan başka her sonuç üç kulübümüz için iflas demekti. Bir de bunun yanı sıra iç çekişmeleri unutmayalım. Her kulüpte muhalifler vardır. Doğru haberi vereceğiz ama geride hep bir kırgın olacak… Biz doğru haberden şaşmayacağız ama hatalarımız da olacak elbet.

KRUSE ÖRNEĞİNİ UNUTMAYIN

FENERBAHÇE muhabirimiz İrfan Yirmibeş, Kruse ile ilgili haber yaptığında resmi siteden yalanlandı. 1 hafta sonra Kruse pılını pırtısını topladı, ülkesine döndü. İrfan, sosyal medyadan yediği küfürle kaldı; biz yalancı olduk. Galatasaray muhabirimiz Mesut Yıldırım, herkesin bildiği gerçekleri yazdı. Kaynayan Galatasaray'da seçim fitilinin ateşlendiğini ve Mustafa Cengiz'e, rahatsızlığı sebebiyle, ailesinin ve doktorlarının başkanlığı bırakmasını tavsiye ettiğini yazdık; yalanlandı… Pekala, bunun için de bekleyelim ve sesimizi çıkarmayalım. SÖZ uçar, yazı kalır ne de olsa. Tabii bir medya etik kurulu olmayınca ‘Yalanlanan Gerçekler' yazısını yazmak zorunda kalıyorum. Ben de tarihe bir not düşeyim istedim. Medyada tek kalacak olsak da cehenneme kartopu atmaya devam edeceğiz. Saygılarımla…