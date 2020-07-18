Sergen Yalçın’dan derbi satrancı

FENERBAHÇE'YE karşı Beşiktaş'ın başında ilk derbi zaferini yaşamak isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın birden çok taktik hamlesi var. Yardımcılarıyla rakip analizi yapan Yalçın, futbolcularını “Bizim için zafer haftası olacak” diye motive edip sahaya süreceği 11'i belirledi. Ruiz'in yokluğunda Roco şans bulacak. N'Koudou'nun yerine solda Boyd oynayacak ve sağ kanatta ise Lens görev alacak. Yalçın'ın kritik hamlesi ise 10 numara pozisyonundaki Boateng.

‘USTA’LARA UYARI

GANALI yıldızla maça başlayacak olan başarılı teknik adam, ikinci yarıda ilk 15 dakika geçilmesinin ardından maçın skoruna göre Diaby'yi oyuna alacak. Yalçın, son haftalarda çok eleştirilen Mali'li futbolcunun orta sahadan ve kanattan yapacağı koşularla Fenerbahçe'nin savunma oyuncularının kafasını karıştırmayı planlıyor. Takımın tecrübeli isimleri Gökhan ve Caner'e sakin kalmaları yönünde uyarılar yapan Yalçın, Atiba'nın enerjisiyle orta sahada üstünlük kurmayı istiyor