Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Erzurumspor taraftarına corona uyarısı

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta BB Erzurumspor, Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından Havuzbaşı Kent Meydanı’nda maçı dev ekranda izleyen Erzurumsporlu taraftarlar maçın bitiş düdüğü ile büyük coşku yaşadı. Onbinlerce taraftar tezahüratlarla Havuzbaşı Kent meydanından meşalelerle Cumhuriyet Caddesi’ne yürüyerek galibiyeti doyasıya kutladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, taraftarlara sosyal medya hesabından seslendi. Corona virüsü uyarısı yapan Fahrettin Koca, taraftarların meydanı boşaltmasını istedi. Fahrettin Koca, paylaştığı mesajda “Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın” ifadelerini kullandı.
İşte Fahrettin Koca’nın yaptığı paylaşım:
Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın. pic.twitter.com/FNZAxKxKmr
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 18, 2020
BB Erzurumspor, Ümraniyespor maçından aldığı galibiyetle birlikte puanını 62'ye yükselterek Hatayspor’un ardından Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan ikinci takım oldu.