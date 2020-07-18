Oyunları ağzıyla oynayan Rocky Nohands, Guinness Rekorlar Kitabı’nda!

Rocky No Hands adıyla tanınan Rocky Stoutenburgh, bir gamer. Rocky’yi bilgisayar oyunlarındaki başarısının yanında eşsiz kılan özelliği ise oyunları ağzıyla oynaması.

Rocky 2006 senesinde bir arkadaşıyla güreşirken boynunun üzerine düşmesinin ardından felç geçirdi. Yaşadığı kaza öncesinde buz hokeyi, snooker, bisiklet, motorsiklet kullanma gibi bir çok meşgalesi olan Rocky kaza sonrasında boynundan aşağısını kullanamaz hale geldi.

Rekabeti seven Rocky’yi tekerlekli sandalye durduramadı. QuadStick adında bir cihaz yardımıyla oyunları ağzıyla oynayan genç, bu alanda inanılması güç başarılara imza atmaya devam ediyor. Oyun oynarken ellerini kullanmadığı için Rocky No Hands takma adını kullanıyor.

PUBg, Fortnite ve Call of Duty dahil olmak üzere farklı oyunlarda başarı elde eden Rocky Nohands, popülaritesi sebebiyle şu günlerde Call of Duty Warzone oynuyor.

Rocky bununla da kalmayıp iki kez Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. Kendi değimiyle, kimse ağzıyla daha iyi oyun oynayamaz. Hatta elleriyle oyun oynayan çoğu kişiden de daha başarılı.

Ailesi Rocky’nin bu serüveninde kendisine çok destek olmuş. Annesi, babası ve iki kardeşinin desteklerinin hiç kesilmediğini söyleyen 33 yaşındaki gamer, aynı zamanda uzun süreli pratiklerinin de başarısında kritik rol oynadığını söylüyor.

Rocky Nohands, bu sene Fortnite Battle Royal’de kırdığı “QuadStick ile Fortnite Battle Royal’de en çok galibiyet” ve “QuadStick ile Fortnite Battle Royal’de en çok eliminasyon” rekorlarıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başarmıştı.

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