Nikola Kalinic, Valencia Basket ile anlaştı

İspanyol takımı Valencia Basket, Fenerbahçe Beko’nun yıldızı Nikola Kalinic ile anlaştığını duyurdu. 28 yaşındaki Sırp forvet, son beş senedir Fenerbahçe forması giyiyordu.

Bütçesinde belli oranda bir düşüşe giden Fenerbahçe, yeni sezon için kadrosunu yeniden oluşturuyor. Takımla Euroleague şampiyonluğu yaşayan Zeljko Obradovic ile yolları ayıran sarı lacivertliler, genel menajer Maurizio Gherardini’yle kontrat uzatmış ve ardından Igor Kokoskov’u takımın başına getirmişti.

Bu doğrultuda yeni sezona hazırlanan ekip, birçok yeni oyuncuyla anlaşırken takımdaki bazı oyuncularla da yolları ayırıyor. Daha önce takımla özdeşleşen isimlerden Gigi Datome, AX Armani Exchange Olimpia Milano ile anlaşmıştı.

Kalinic geçtiğimiz sezon Euroleague’te 28 resmi maça çıkmış ve 6,6 sayı, 2,5 ribaund, 1,7 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

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