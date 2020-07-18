SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Monaco’da Robert Moreno kovuldu, sırada Niko Kovac var

Monaco, hocası Robert Moreno'yla yolları ayırdı. Fransız basınına göre takım, eski Bayern Münih teknik direktörü Niko Kovac'la anlaşma sağladı.

SKOR DIŞ HABER
16:35 -
Haberler Fransa Ligue 1
Monaco’da Robert Moreno kovuldu, sırada Niko Kovac var

Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco, teknik direktör Robert Moreno ile yollarını ayırdığını açıkladı. İspanyol hoca, Ocak ayında Monaco’nun başına geçmişti. Moreno, Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru’yu takıma geri çağırmasıyla gündeme gelmişti.

Fransız gazetesi L’Equipe’e göre Fransız takımı Bayern Münih’in eski hocası Niko Kovac’la anlaştı. Resmi sözleşme kısa süre içinde imzalanacak. 48 yaşındaki Kovac’ın ismi Fenerbahçe’yle de anılmıştı.

Anlaşma gerçekleştiği takdirde Kovac, Monaco’nun 2018’den bu yana dördüncü teknik direktörü olacak. O süreçte Thierry Henry’yle yola çıkan Monaco, kısa süre sonra Fransız futbol efsanesini kovmuş ve sırasıyla Leonardo Jardim ve Robert Moreno’yu göreve getirmişti.

Kovac’ın Monaco’nun başına geçmesiyle birlikte takımı yeni sezona hazırlaması için beş haftası bulunuyor. Hırvat teknik direktör Monaco’da kardeşi Robert Kovac’ın da dahil olduğu kendi ekibiyle çalışacak.

İLGİLİ HABER FA Cup`ta yarı final heyecanı başlıyor FA Cup`ta yarı final heyecanı başlıyor

AS Monaco bayern münih Fransa Ligue 1 Henry Onyekuru Niko Kovac Robert Moreno