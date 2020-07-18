‘Metin, Ali, Feyyaz bir daha gelmez! Herkes kendi yörüngesinde…’

ÖZEL\ MİKROFON ERCAN TANER’DE…

ÖLÜMSÜZ Metin-Ali-Feyyaz üçlüsünün en golcüsüydü. Sayısız kupa kazanan, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferi çok konuşulandı. Siyah-beyazlıların 100. yıl şampiyonluğunda kulübedeydi. Büyük küçük demeden futbol bilgisini Anadolu'nun dört bir yanına taşıyandı. Feyyaz Uçar o… Doğrucu, dobra, dost… Sizin için Sözcü HaftaSonu'nda…

-BEŞİKTAŞ sizi nasıl keşfetti?

AMATÖR kümede Avcılarspor'da gol krallığı yarışındayken ‘kimdir, neyin nesidir' diyerek araştırıyorlar. Bu araştırmayı Beşiktaş Genç Takımı yöneticileri Atıf Keçeci ve arkadaşları yapıyor. Araştırmada pozitif bir referans oluşuyor. Ancak bu arada liseler arası maçlarda Lüleburgazspor'un da dikkatini çekiyoruz. O takıma imzaya gitmişken, Lüleburgazspor'un hocası değişiyor. Yeni hoca da beni tanımadığı için sözleşme askıya alınıyor. Ertesi gün Beşiktaş bonservisi aldığı için ise bir gün sonra gelen Lüleburgazspor eli boş dönüyor. Kader dedikleri bu heralde.

-FUTBOL hayatınızda en kırıldığınız dönem ne zamandı?

SAKATLIK dönemiydi. İç yan bağlarım koptu ve menisküs yırtığı yaşadım. Sanlı Sarıalioğlu sayesinde doğru tedavi yapıldı. Almanya'da yapılan tedavi sonucunda futbola döndüm. Türk hekimliği şimdiki kadar donanımlı değildi. Sanlı Sarıalioğlu, genel kaptandı. Doktorların raporlarından tatmin olmayıp Almanya'ya gönderdi beni. GOLCÜ HOCASI YOK!

-SİZİ etkileyen teknik direktörler kimlerdi?

SERPiL Hamdi Tüzün. Donanımıyla, hitap gücüyle, başarılarıyla hepimizin kalbinde ayrı bir yer tutar. Milic, Milne ve Lucescu bende iz bırakan hocalardır.

-BUGÜN Türkiye'de çok az golcü yetişmesinin sebebi nedir?

ÇALIŞMA şartları, altyapıdaki imkânsızlıklar ve kimsenin önemsemediği golcü eğitimi… Futbolda garip bir şey var. Futbolun en güzel olayı olan golü önlemek için kalecilere özel kaleci hocası temin edilmiş. Tüm takımlarda mecburi. Ama golcü hocası diye bir şey yok. Serpil Hamdi Tüzün, bence futbolcuların en önemli paylaşımını yapmıştır; ‘Kaleciler golcüler ve diğerleri…' demiştir. Bu açıdan bakıldığında golcülerin ayrı bir hocasının olmaması yetiştirilme açısından da büyük bir eksiklik.

-METİN, Ali, Feyyaz (MAF) üçlüsü artık yok… Yenileri de gelmiyor, neden?

GELMEZ, keramet bizde değil mevcut sistemde. Şu an herkes ayrı bir yıldız. Bunun da tek sebebi sosyal medya. Hepsinin hesabı var vesaire. Kardeşlerimiz bir arada bir şey yapmaya pek ihtiyaç hissetmiyorlar. Herkes kendi yörüngesinde dönüyor…

KISTAS GETİRİLMELİ

-ALTYAPI ve önemi neden sadece sözde kalıyor?

TRANSFER bağımlısıyız. Yöneticilerimiz, yıldız oyuncularla fotoğraf çektirmeye, taraftarlarımız da havaalanında omuzlara almaya doyamıyor. İşin mali yükü de ne yazık ki kulüplere kalıyor. Transfer, belirli kıstaslara bağlanmalı. Transferdeki bu rağbet altyapıları negatif yönde etkiliyor hatta bitiriyor. Aslında herkesin altyapısında profesyonel takımda oynanabilecek 2-3 oyuncu var ama hep pişmeye yolluyorlar. Hiçbir takım kendisi pişirmiyor.

-VANSPOR'DA çalışıyorsunuz. Alt liglerin en büyük 3 problemi nedir?

TESİS, eğitim ve haksız rekabet. İkinci ve üçüncü liglerde federasyonumuzun bir uygulaması var. Aynı bölgeden en fazla iki takım aynı grupta mücadele edebiliyor. Bence yanlış. Bence coğrafi olarak doğu, batı ve orta ligleri kurulmalı. Doğu tamamen ayrı olmalı; neden derseniz batıdaki ilçelerin nüfusu doğudaki pek çok şehirden fazla. İmkânları ve maddi olanakları da aynı bu şekilde. Mevcut koşullarda Marmara Ligi'ne doğru ilerliyoruz. İkinci ve üçüncü ligden çıkan takımlara bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. n SÜPER Lig'in şu andaki röntgenini çeker misiniz bize? RÖNTGENDE virüs çıktı göremiyoruz. Seyirci yok virüs var… Tribün desteğinden yoksun olmak ve lobisizlik büyük takımların işlerini zorlaştırdı. Sabah erken kalkan kazanıyor; yani maça iyi hazırlanan ve ciddiye alan…

GOLCÜLÜK GENLERDEN GELİR

NASIL golcü olunur, bu işin sırrı ne? GOLCÜLÜK biraz doğuştan, biraz genlerden… Oyuncuda pozisyonu süzebilme, öngörebilme yeteneği olması lazım. Devamlı idman, aynı topa 20 kere, 30 kere, 1000 kere vurmak lazım. Duvar top, sarkaç topla çalışmak lazım. Candan arkadaşına sağdan-soldan orta yaptırarak idman yapmak lazım. Önsezilerini, çalışmayla pekiştirerek olunuyor. Santrfor olmaya da gerek yok. Messi çok iyi bir golcüdür, Sergen Yalçın öyledir. Cristiano Ronaldo ha keza… Direkt santrfor oynamayan futbolcular. Bunlar yetenekleriyle, önsezileriye, golcü unvanına sahipler.

AİLE ZORUYLA OKUDUM

FUTBOLU ve eğitimi birlikte yürüttünüz. Zor bir iş, bunu nasıl başardınız? AILE zoruyla… O zamanlar futbolcu olmak rağbet görmüyordu. Meslek sahibi olmamızı istiyorlardı; paralar yüksek değildi. Dolayısıyla aileler çocuklara eğitimlerine devam etmeleri için baskı oluşturuyorlardı. Marmara Üniversitesi Spor Bölümü'ydü benim okulum, işimle de alakalıydı yani. Pekiştirerek bitirmeyi başardım.

TAM BİR EGE AŞIĞI

URLA'DA yaşıyorsunuz. Neden İstanbul'dan uzaktasınız? EGE âşığıyım. Futbolculuğum dolayısıyla dünyanın pek çok yerine gittim gördüm. Bana göre dünyanın en güzel yeri Ege'dir; tabiat vesaire. Futbolcuyken de Ege'de sonlandırmayı planlıyordum hayatımı. Ve nasip oldu, hayatımın sonuna kadar da Ege'de yaşayacağım.