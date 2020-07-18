Kulüpler Birliği’nden yayıncı kuruluşa karşı taviz yok

Bundan sadece birkaç sene önce durum çok farklıydı. Süper Lig'deki hakem hataları sonrasında federasyonun yaptığı bir hamle üzerine Kulüpler Birliği Vakfı'nın (KBV) internet sitesinden bomba bir açıklama yapılıyordu. “Süper Lig'deki 17 takımın görüş birliğiyle…” ifadesinin kullanıldığı metin isim verilmese de Galatasaray'ı hedef alıyordu. Dev bir çatlağa dönüşen bu krizin ardından sarı-kırmızılı kulüp KBV otu rumlarına başkan düzeyinde katılım göstermiyor, diğer kulüpler ise metinde imzalarının olmadığını belirterek yeni bir krize kapı açıyordu. Bugün ise çok farklı bir kimlikte KBV. Türkiye'yi, Türk futbolunu ve özellikle Süper Lig kulüplerini ilgilendiren konularda daha önce görülmemiş bir şekilde birlikte hareket ediliyor. KBV, yabancı sınırı, yayın ihalesi ve kadına şiddet konularında ismine yakışır örnek bir birliktelik sergiliyor.

TAHKiM KURULU'NA YABANCI iTiRAZI

TFF'NIN 8 Temmuz'da duyurduğu yeni yabancı kuralına karşı itirazlar çığ gibi… KBV'de alınan karar uyarınca tüm kulüpler ayrı ayrı Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak. Galatasaray ve Kasımpaşa'nın yaptığı resmi başvuruların ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Sivasspor, Alanyaspor, Göztepe ve Antalyaspor da Tahkim Kurulu'nun yolunu tutmuştu. Diğer Süper Lig kulüpleri de yabancı sayısının azaltılacağı yeni sisteme itiraz edip uygulamanın kaldırılmasını isteyecek.

BEINSPORTS’A KARŞI TAVİZ YOK

KULÜPLER Birliği Vakfı, Süper Lig'in yayıncısı beİN Sports'a karşı da birlikte hareket etme kararı aldı. Katarlı sermayedar, koronavirüs sürecini ve artan dolar kurunu gerekçe göstererek yayın ihalesinde değişiklik istedi. Geçen sene yapılan düzeltmeye ek olarak bu kez de yüzde 20 indirim isteneceği bekleniyordu. Yayıncının istediği oranın ise yüzde 45'i bulduğu ortaya çıktı. KBV toplantısında böyle bir indirimin kesinlikle kabul edilmeyeceği kararı alındı. beİN Sports'a “Sözleşme şartlarına uyun yoksa alternatiflere bakacağız” mesajı iletildi.

KADINA ŞİDDETE DUR DE

ARTAN kadına şiddet vakaları Süper Lig kulüplerini harekete geçirdi. Kulüpler Birliği Vakfı'nda alınan karar doğrultusunda Dur De projesi hayata geçiriliyor. KBV, kadınların şiddete maruz kalmasını engellemek, toplumda ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımlarını teşvik etmek amacıyla kamuoyunun dikkatini çekmek için kamu spotu hazırladı. Geniş çaplı bir medya kampanyası düzenleyerek ‘Dur De!' projesini etkin olarak duyurmak isteyen Kulüpler Birliği, Süper Lig takımlarının sosyal medya kanallarını kullanarak Kadına Şiddete Dur De mesajı verecek. Başta dört büyükler olmak üzere, 18 Süper Lig ekibinin kaptanları, kadına şiddete dur diyecek.