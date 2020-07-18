Jorge Jesus Benfica’ya döndü

Brezilya’nın Flamengo kulübünü çalıştıran Jorge Jesus, Benfica’ya geri dönüyor. 65 yaşındaki Portekizli çalıştırıcının sezon sonunda Rio de Janerio ekibinden ayrılıp eski kulübü Benfica’yla yeniden sözleşme imzalayacağı açıklandı.

Jesus, takımın şu andaki teknik direktörü Bruno Lage’ın yerini alacak ve üç yıllık bir mukaveleye imza atacak. Portekiz basınında çıkan haberlere göre deneyimli hoca yıllık 3 milyon Euro kazanacak.

Flemengo’dan yapılan açıklamada Jesus ve ekibine bıraktıkları anılar için teşekkür edildi. 65 yaşındaki teknik direktör burada lig, Rio de Janerio bölge kupası ve Copa Libertadores şampiyonluklarına ulaşmıştı.

Bem-vindo, JJ! — SL Benfica (@SLBenfica) July 17, 2020

Benfica’yı 2009 ile 2015 arasında çalıştıran Jesus, burada da üç şampiyonluğa ulaşmayı başarmış ve taraftar gözünde efsane statüsüne çıkartılmıştı. Ancak bu başarıların ardından deneyimli çalıştırıcının ezeli rakip Sporting Lisbon ile anlaşması büyük tepki toplamıştı.

Jorge Jesus’un ismi yerli kulüplerimizle de sık sık anılıyordu.