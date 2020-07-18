İrfan Buz: Bizim yerimiz Süper Lig

Şampiyonluk tacını takarak Türkiye'nin 5. büyüğü olan ancak yaşanan mali zorluklarla birlikte Süper Lig'e veda ederek maziyi arayan Bursaspor, TFF 1. Lig'de nefes kesen bir yarışın içinde. Sıkıntılı dönemler yaşansa da İrfan Buz'un göreve gelmesiyle yeniden çıkışa geçen yeşil-beyazlılar, ait olduğu yere geri dönmek istiyor. Köln Spor Akademisi'ni birincilikle bitiren tecrübeli teknik direktör, Sözcü HaftaSonu'na önemli açıklamalarda bulundu, hedeflerinin Süper Lig olduğunun altını çizdi. Camianın büyüklüğüne vurgu yapan Buz, “Biz göreve geldiğimizde morali düşük bir Bursaspor vardı. Kaliteli oyunculara sahibiz. Motivasyon açısından futbolcuları hazırlamaya çalıştık. Taktiksel anlamda, takım boyuyla ve baskıyla ilgili dokunuşlar da yaptık. Oyuncularım da çok iyi cevap verdi. Bu süreçte çok önemli puanlar aldık.

Tek hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Ben, Bursaspor'a her zaman inanıyorum. Bursa'ya yakışan yer de Süper Lig'dir. Bursaspor'un gerçek yeri Süper Lig'dir” dedi.

‘GENÇLERE İNANMALIYIZ’

“GENÇ futbolcularla çalışmayı seven bir teknik adamım. Bursaspor'da kaleci Frey oynarken, Harun Tekin'e şans verdim. Ozan Tufan ve Enes Ünal'ı oynattım. Ozan Tufan U21'de oynarken devre arasında başka takıma gönderil mesi gündemdeydi. Daum'a Ozan Tufan'ı kamp kadrosuna alınması konusunda ısrarcı oldum. Onun potansiyelini gördüm. 19 yaşında olan Ozan Tufan'a, kalan maçlarda kendisini 90 dakika oynatacağımı söyledim. Kendisi de çok şaşırmıştı. Büyük bir risk aldım kendi adıma. Yabancı kuralının değişmesi, altyapıyı kesinlikle geliştirmez.”

‘VİRÜSLE YAŞAMALIYIZ’

“YA dükkânı kapatacağız ya da virüsle birlikte yaşayacağız. Risk hiçbir zaman ortadan kalkmaz. Çünkü ne aşı ne de ilaç var. Çok iyi bir şekilde kendini koruyacaksın. Riskli ortamlara girmeyeceksin. Tedbirler ne kadar sıkı olursa olsun bireysel sorumluluk önemli. Futbolculara da teknik adamlara burada önemli görevler düşüyor.”

5 DİL BİLİYOR

FUTBOLDA iletişimin en önemli şeylerden biri olduğunu söyleyen İrfan Buz, tam 5 dil konuşuyor. (İngilizce, Almanca, Sırpça, Makedonca ve Arnavutça).