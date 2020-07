Hungaroring’de pole pozisyonu Lewis Hamilton’ın

Formula 1’de sezonun üçüncü yarışı Macaristan Grand Prix’si için sıralama turları yapıldı. Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 1:13.447’lik derecesiyle pist rekoru kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu.

Üst üste iki yarışta pole pozisyonunu kazanmayı başaran Britanyalı pilot, kariyerindeki 90. pole pozisyonunu elde etmiş oldu. Fin pilot Valtteri Bottas takım arkadaşını takip ederek ikinci sırayı elde etti. İlk çizgiyi kapatan Mercedes’i Racing Point’ten Lance Stroll ve Sergio Perez takip etti.

Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Charles Leclerc 5 ve 6. sırayı elde ederek sezonun en iyi derecesine ulaştı. Red Bull Racing’te ise hayal kırıklığı yaşandı. Alexander Albon son bölümü kalamadı ve 12. sırada yer aldı. Pole pozisyonu umuduyla Macaristan’a gelen Max Verstappen ise 7. sırada yer aldı.

Williams Racing Macaristan’da da iyi bir performans ortaya koydu. George Russell bir kez daha 12. sıraya çıkarken Nikolas Latifi ise 15. sırada yarışa başlayacak. Sezonun üçüncü yarışı yarın TSİ 16:10’da başlayacak.

CLASSIFICATION: END OF Q3

A 90th career pole for @LewisHamilton as @RacingPointF1 lock out the second row #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/Ei12EbLElH

— Formula 1 (@F1) July 18, 2020