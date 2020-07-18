Göztepe’de hakem isyanı: Utanç duyuyoruz böyle kararlardan

Süper Lig’in 33. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, maç sonrası beIN Sports’a yaptığı açıklamada, maçın hakemi Koray Gençerler’e tepki gösterdi.

Ersan Parlatan, sayılmayan gol ile ilgili “İptal edilen golümüz var. Oyuncumuz orada yere basarken ayağını nereye götürebilir? Bunlar nasıl kararlar? Utanç duyuyoruz böyle kararlardan gerçekten. Bu hakem kararlarından çok şaşkınız” ifadelerini kullandı.

Maçın da kısa bir değerlendirmesini yapan Parlatan “Futbol adına doğru şeyler yaptık. Üçüncü bölgede gayet etkiliydik ama bulduğumuz pozisyonları gole çeviremedik. Çevirdiğimiz gol de ne yazık ki VAR tarafından iptal edildi” dedi.

ÜÇ KEZ VAR’A GİTTİ

Koray Gençerler mücadelede 3 kez VAR'dan yararlandı.

İlk olarak maçın 22. dakikasında Adem Büyük'ün attığı golde VAR'a gitti ve pozisyonu izledikten sonra golü iptal etti. 49. dakikada da Galatasaray'ın attığı penaltıda VAR uyarısıyla kaleci Beto’nun düdükten önce hareketlenerek kale çizgisini ihlal ettiği gerekçesiyle penaltıyı tekrar ettirirdi.

42 yaşındaki hakem son olarak da 66. dakikada Stefano Napoleoni’nin attığı golde VAR'a gitti. Gençerler gol öncesinde Halil Akbunar’ın, Marcelo Saracchi’ye faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.