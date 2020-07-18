Galatasaray’daki maddi sıkıntılar büyük bir krizi tetikleyebilir

EN büyük gelir kaynağı Şampiyonlar Ligi'nden 3 yıl sonra uzak kalacak olan, Süper Lig'de de zirve yarışına havlu atıp gelir kaybı yaşayan Galatasaray'ı bir tehlike daha bekliyor. Transfer için kaynağa ihtiyacı olan sarı-kırmızılılar, satışından para beklediği oyuncular konusunda hayal kırıklığı yaşıyor. “İleride satarız” düşüncesiyle kadroya katılanlara talip çıkmadı.

DIAGNE’Yİ KİMSE İSTEMİYOR

Pandemi sürecinde ödeme yapılmayan bazı futbolcular da Ribery vakası gibi bedelsiz olarak elden kaçabilir. İşte son durum:

10 milyon Euro'ya yaklaşan maliyetle gelen Luyindama, sakatlanınca değer kaybetti, talibi yok.

Kasadan 15 milyon Euro'ya yakın para çıkmasına yol açan Diagne'yi kimse istemiyor.

Yılda 3 milyon 850 bin Euro ile takımın en çok kazanan isimlerinden olan Feghouli, ligin oynanmadığı dönemdeki alacakları ödenmediği için ihtarname gönderdi.

3 milyon 350 bin Euro garanti para kazanan ve bonuslarla geliri 5 milyon Euro'yu bulan Belhanda, sözleşmesi boyunca kalmak istedi, aksi takdirde alacaklarına karşılık serbest bırakılmasını talep etti.