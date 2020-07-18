Galatasaray Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Göztepe son bilgiler (Muhtemel 11’ler)

Süper Lig'de verilen corona virüsü arasından sonra oynadığı 6 maçtan da üç puan çıkaramayan Galatasaray, aynı durumdaki rakibi Göztepe'yi konuk edecek. İki takım da corona arasından sonra formsuz olarak sahalara döndü. İşte Galatasaray Göztepe maçı ile ilgili detaylar…

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Göztepe maçı bu akşam 21.00'da başlayacak. Galatasaray Göztepe maçını Koray Gençerler yönetecek.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

21.00'da başlayacak Galatasaray Göztepe maçı beIN SPORTS HD1’den yayınlanacak.

GALATASARAY'IN BAŞI SAKATLIKLAR DERTTE

Galatasaray'da daha önce sezonu kapatan Muslera ve Andone'nin yanı sıra, Falcao ve Lemina da bu maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Konuk ekip Göztepe'de ise Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler sakat olan isimler.

İKİ TAKIM DA GALİBİYETİ UNUTTU

Bu akşam karşı karşıya gelecek Galatasaray ve Göztepe, Süper Lig'de verilen corona virüsü arasından sonra oynanan altı karşılaşmadan da üç puan çıkarmayı başaramadı. Hem Galatasaray hem de Göztepe, lige verilen aradan sonra oynana karşılaşmalarda 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

GALATASARAY GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan, Emre, Feghouli, Ömer Bayram, Adem Büyük

GÖZTEPE: Beto, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Yalçın, Castro, Tripic, Wilczek