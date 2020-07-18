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Galatasaray Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Göztepe son bilgiler (Muhtemel 11’ler)

Süper Lig’de verilen corona virüsü arasına şampiyonluk favorisi olarak giren ancak aradan sonra üç puana alamayan ve ligde 5. sıraya kadar gerileyen Galatasaray, İzmir ekibi Göztepe’yi konuk edecek. Süper Lig’in 33. hafta mücadelesi önce Galatasaray 52 puanla 5. sırada bulunurken, Göztepe’nin ise 39 puanı var ve 10. sırada. Peki, Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Göztepe maçı ile ilgili son gelişmeler…

10:25 -
Haberler Futbol
Galatasaray Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Göztepe son bilgiler (Muhtemel 11’ler)

Süper Lig'de verilen corona virüsü arasından sonra oynadığı 6 maçtan da üç puan çıkaramayan Galatasaray, aynı durumdaki rakibi Göztepe'yi konuk edecek. İki takım da corona arasından sonra formsuz olarak sahalara döndü. İşte Galatasaray Göztepe maçı ile ilgili detaylar…

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Göztepe maçı bu akşam 21.00'da başlayacak. Galatasaray Göztepe maçını Koray Gençerler yönetecek.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

21.00'da başlayacak Galatasaray Göztepe maçı beIN SPORTS HD1’den yayınlanacak.

GALATASARAY'IN BAŞI SAKATLIKLAR DERTTE

Galatasaray'da daha önce sezonu kapatan Muslera ve Andone'nin yanı sıra, Falcao ve Lemina da bu maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Konuk ekip Göztepe'de ise Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler sakat olan isimler.

Foto: DepoPhotos

İKİ TAKIM DA GALİBİYETİ UNUTTU

Bu akşam karşı karşıya gelecek Galatasaray ve Göztepe, Süper Lig'de verilen corona virüsü arasından sonra oynanan altı karşılaşmadan da üç puan çıkarmayı başaramadı. Hem Galatasaray hem de Göztepe, lige verilen aradan sonra oynana karşılaşmalarda 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

GALATASARAY GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan, Emre, Feghouli, Ömer Bayram, Adem Büyük

GÖZTEPE: Beto, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Yalçın, Castro, Tripic, Wilczek

 

 

 