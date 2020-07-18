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Galatasaray Göztepe maç özeti izle! 4 gol ve penaltı damga vurdu

Galatasaray Göztepe maçı golleri ve pozisyonlarıyla heyecan yarattı ve taraftarlar maçın özetini araştırıyor. Galatasaray'ın gollerini 60. dakikada Marcelo Saracchi, 81. dakikada frikikten Emre Akbaba ve 90+7. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Galatasaray, 3,5 yıl aradan sonra frikikten Emre Akbaba ile gol bulmuş oldu. Göztepe'nin tek golü Stefano Napoleoni'den geldi. İşte merak edilenler...

23:25 -
Haberler Futbol
Galatasaray Göztepe maç özeti izle! 4 gol ve penaltı damga vurdu

Bu akşam Süper Lig’in dikkat çeken maçında Galatasaray ile Göztepe karşılaştı. Süper Lig’de 33. hafta maçında Şampiyonlar Ligi şansını sürdürmek isteyen Galatasaray ile iddiası kalmayan Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1’lik skorla Galatasaray oldu. İşte özet ve detaylar…

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

Maçın özetini yayınlandığı andan itibaren yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz.

TEKRARLANAN PENALTI

Galatasaray’ın ikinci yarıda kazandığı penaltıda Adem Büyük, Beto’ya takıldı. Ancak Beto’nun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle tekrarlanan penaltıda Younes Belhanda da üst direği nişanladı.