Galatasaray Göztepe maç özeti izle! 4 gol ve penaltı damga vurdu

Bu akşam Süper Lig’in dikkat çeken maçında Galatasaray ile Göztepe karşılaştı. Süper Lig’de 33. hafta maçında Şampiyonlar Ligi şansını sürdürmek isteyen Galatasaray ile iddiası kalmayan Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1’lik skorla Galatasaray oldu. İşte özet ve detaylar…

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

Maçın özetini yayınlandığı andan itibaren yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz.

TEKRARLANAN PENALTI

Galatasaray’ın ikinci yarıda kazandığı penaltıda Adem Büyük, Beto’ya takıldı. Ancak Beto’nun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle tekrarlanan penaltıda Younes Belhanda da üst direği nişanladı.