SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Frutti Extra Bursaspor’un acı günü! Kadir Buğra Acar hayatını kaybetti

Spor dünyası acı bir haberle sarsıldı. Frutti Extra Bursaspor'un 2001 doğumlu genç oyuncusu Kadir Buğra Acar vefat etti

15:51 -
Haberler Basketbol
Frutti Extra Bursaspor’un acı günü! Kadir Buğra Acar hayatını kaybetti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor’un altyapı oyuncusu Kadir Buğra Acar 19 yaşında hayatını kaybetti. Kadir Buğra Acar, Yunuseli Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Frutti Extra Bursaspor’dan yapılan açıklamada, “Frutti Extra Bursaspor altyapısında forma giyen ve geçtiğimiz aylarda bacağından operasyon geçiren Kadir Buğra Acar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç kardeşimize Allah´tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) de genç oyuncu için taziye mesajı yayınlayarak, “Frutti Extra Bursaspor altyapısında forma giyen genç sporcu Kadir Buğra Acar’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sporcumuza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Frutti Extra Bursaspor Kulübü’ne başsağlığı dileriz” paylaşımında bulundu.

TOFAŞ Kulübü de resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kemik tümörü teşhisi sonrası geçtiğimiz aylarda operasyon geçiren Frutti Extra Bursaspor Genç Takım sporcusu Kadir Buğra Acar’ın vefat haberinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Genç kardeşimize Allah’tan rahmet, Acar ailesi ve Bursa basketboluna başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme: 18:19 18.07.2020