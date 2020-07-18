FA Cup’ta yarı final heyecanı başlıyor

Ada futbolunun klasikleşen futbol şöleni FA Cup’ta yarı finaller bugün başlıyor. Sheffield United’ı eleyen Arsenal ile Newcastle United’ı eleyen Manchester City bu akşam TSİ 21:45’te karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluğu Liverpool’a kaybeden Manchester City, sezonun geri kalanında FA Cup ve Şampiyonlar Ligi’ne odaklanmış durumda. Pep Guardiola Arsenal maçının, Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid maçı öncesinde mental bir test niteliğinde olduğunu söyledi.

Arsenal cephesinde ise FA Cup, Avrupa Ligi’ne gidiş bileti olarak görülüyor. Mikel Arteta ile yeniden yapılanma sürecine giren Topçular, lig sıralamasında elde edemedikleri Avrupa kupaları biletini FA Cup’ta elde etmek istiyor.

DİĞER EŞLEŞMEDE CHELSEA İLE MANCHESTER UNİTED KARŞI KARŞIYA

Yarı finalin diğer eşleşmesinde Leicester City’yi eleyen Chelsea ile Norwich City’yi eleyen Manchester United arasında oynanacak. Yarın TSİ 20:00’de oynanacak karşılaşma, iki büyük takım için yine benzer önemlere sahip. Bununla birlikte Manchester United ile Chelsea arasında ligin bitmesine iki hafta kala Şampiyonlar Ligi’ne gitme mücadelesi sürüyor.

İngiltere’nin en eski futbol organizasyonu olan FA Cup’ta yarı finaller, tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanıyor.

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