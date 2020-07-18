MAÇ SONUCU | Gaziantep FK – Kasımpaşa 2-2 | Antep’te gol düellosu!

Süper Lig’in 33. haftasında Gaziantep FK, Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda Kasımpaşa’yı konuk etti. İki tarafın da birer kez öne geçmeyi başardığı karşılaşma 2-2 sona erdi.

Maça hızlı başlayan Gaziantep FK, henüz 6. dakikada Muhammed Demir ile 1-0 öne geçti. Daha sonra sahneye çıkan Kasımpaşa’nın golcüsü Mame Thiam, 13 ve 37. dakikalarda attığı gollerle takımının soyunma odasına 2-1 önde girmesini sağladı. Maçın son golü, 78. dakikada Alexandru Maxim’den geldi.

Bu beraberlikle Gaziantep FK puanını 43, Kasımpaşa ise 40 yaptı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Metin, Asım Yusuf Öz

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Kana Bıyık, Alin Tosca, Junior Morais, Andre Sousa (Jefferson dk.46), Güray Vural, Kenan Özer (Furkan Soyalp dk.46), Maxim (Chibsah dk.84), Muhammet Demir (Muğdat Çelik dk.90)

Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay Aktaş, Pawlowski

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka (Tarkan dk.75), Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Hajradinovic (Anıl Koç dk.75), Gohou (Quaresma dk.61)

Yedekler: Mert Can, Berk, Doğucan, Pavelka, İlhan Depe, Fernandes, Sadiku, Fode Koita

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Muhammet Demir (dk.7), Maxim (dk.78) (Gaziantep FK), Mame Thiam (dk.13 ve dk. 36) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Maxim, Oğuz Ceylan, Sumudica (Gaziantep FK)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 6′ Güray'ın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Ramazan'dan seken topa dokunan Muhammet Demir ev sahibi ekibi öne geiren golü kaydetti. 1-0

GOL! 13′ Yusuf'un ortasında arka direkte bomboş durumda olan Thiam, topu ağlara göndererek skoru eşitledi. 1-1

20′ Sağ kanattan Yusuf'un yerden kestiği ortaya Gohou dokunamadı.

22′ Morais'in ortasında Hadergjonaj'dan seken top kornere gitti.

GOL! 37′ Aytaç'ın pasında kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Thiam, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

50′ Maxim'in ceza sahası içinden yaptığı sert vuruş az farkla auta gitti.

53′ Maxim'in vuruşunda savunmadan seken top kornere gitti. Gaziantepli oyuncuların penaltı beklediği bu pozisyonda VAR incelemesi sonrası korner kararı verildi.

67′ Ceza sahası içerisine çalımlarla giren Thiam'ın sert şutu direğin dibinden dışarı çıktı.

69′ Morais'in ceza sahası önünde çektiği sert şut az farkla dışarı gitti.

GOL! 78′ Meriah’ın ceza sahası önünde kaptırdığı topla buluşan Maxim, kaleci Ramazan’ı çalımlayıp meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-2

87′ Aytaç Kara’nın ceza sahası dışından çektiği sert şut Djilobodji’den sekerek dışarı gitti.