CANLI | Galatasaray 0-0 Göztepe

Süper Lig’in 33. haftasında 2 sarı-kırmızılı takım Galatasaray ile Göztepe İstanbul’da karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayan müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetiyor.

İşte 11’ler…

Galatasaray: Okan, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Feghouli, Belhanda, Emre, Adem

Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni

Ev sahibi Galatasaray geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü’ne deplasmanda tek golle boyun eğdi ve galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Bu aynı zamanda Süper Lig’de devam eden en uzun kazanamama serisi. Galatasaray’ın lig tarihinde galibiyet alamadan geçirdiği en uzun süreç ise 9 maç. Evindeki son maçta Trabzonspor’a mağlup olan Galatasaray’ın, Süper Lig tarihinde Fatih Terim yönetiminde üst üste iki iç saha yenilgisi bulunmuyor.

Göztepe ise 32. haftada gençlebirliğini konuk etti. Rakibine 3-1 mağlup olan İzmir ekibi de ligde 6 maçtır 3 puanı bir arada görebilmiş değil. Göztepenin tek golünü 7 gole ulaşarak bu sezon Süper Lig’in en golcü savunmacısı olan Alpaslan Öztürk kaydetti. 27 yaşındaki oyuncu Göztepe formasıyla çıktığı son beş maçın dördünde rakip fileleri havalandıramayı başardı.

Süper Lig’e verilen aranın ardından oynanan altı maçlık süreçte en az puan toplayan ve en fazla gol yiyen iki takım Galatasaray ve Göztepe. Her iki takım da bu süreçte yalnızca 2 puan toplayabildi.