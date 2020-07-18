Arsenal Manchester City’yi saf dışı bıraktı! FA Cup’ta ilk finalist…

İngiltere FA Cup Yarı Final mücadelesinde Manchester City’yi ağırlayan Arsenal, sahasında aldığı 2-0’lık galibiyetle finale yükselen taraf oldu.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Pierre-Emerick Aubameyang’ın golüyle 1-0 öne geçen Londra ekibi, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

Manchester City’nin beraberlik çabaları sonuç vermezken 71’de yine sahneye çıkan Aubameyang maçın skorunu 2-0 olarak belirleyen isim oldu.

Bu sonuçla Arsenal FA Cup’ta finale yükselen ekip olurken, diğer finalist Manchester United-Chelsea maçının ardından belli olacak.