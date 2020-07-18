Ali Tandoğan: Yılmaz Vural hocam gibi olmak istemiyorum

TÜRK futbolunun önemli isimlerinden Ali Tandoğan SÖZCÜ HaftaSonu'nun konuğu oldu. Bursaspor'da şampiyonluk sevinci yaşayan, Beşiktaş'ta kupalar kaldıran Tandoğan, teknik direktörlük kariyerinde de aynı başarıları yakalamak istiyor. Denizlispor, Şanlıurfa, Balıkesir ve Altay'ı çalıştıran genç teknik adam, artık Süper Lig'de görev alma zamanının geldiğini düşünüyor.

‘TAKTİKSEL, FİZİKSEL ANLAMDA EKSİKLER VARDI’

Sürekli kendisini geliştirdiğini söyleyen Ali Tandoğan, futbolculuk yıllarında yaşadığı sıkıntıları da bir hayli çarpıcı sözlerle anlattı, o dönemdeki teknik adamlara da göndermeler yaptı: “ÇOK samimi bir şekilde söylüyorum, bugüne kadar çalıştığım teknik direktörlerin hepsine büyük saygım var ve çok da yardımları oldu ancak bizim dönemimizde taktiksel ve fiziksel anlamda ciddi eksikler vardı.

‘KAZANDIRMIŞ OLSALAR TÜRKİYE’DE FUTBOL OYNAMAZDIK’

O dönemdeki hocalarımız bize inanılmaz bir şey kazandırmadılar, belki kazandırmış olsalar Türkiye'de futbol oynamazdık. Çok yetenekli, Avrupa'da başarılı olabilecek bir jenerasyona sahiptik. Yine de hepsine teşekkür ediyorum.” GENÇ hocaların zamanının geldiğini düşünen ve Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olacağına inanan Tandoğan, şunları söyledi: “Sergen Hoca zor şartlar ve kendi kurmadığı bir takımı aldı ama şu ana kadar çok başarılı işler yaptı. Camianın içinden gelen isimlere fırsat verilmeli. Ben de bir gün zamanımın geleceğine inanıyorum. Çok uzun süre geçmeden 5 takım çalıştırdım. Yılmaz Vural Hocam gibi olmak istemiyorum açıkçası (Gülüyor). Altyapıdan oyuncular çıkarıp, Avrupa'da boy gösteren bir takımda yer almak istiyorum.”

‘BABEL BENİ BİTİRDİ’

“HAYATIMDA en çok 2-1 kazandığımız Liverpool maçında Babel'e karşı oynarken zorlandım. Kendisi 14 km koşmuştu ben 12 km koşmuştum ama ayağıma top değmemişti. Sadece onu kovalamakla geçti maç. İkinci maç ise talihsizdi. 45. dakikada maç 2-0, Liverpool haldır haldır geliyor, Ertuğrul Hoca bana ‘Hadi oğlum ısın' dedi. O sıra İbrahim Kaş ‘Ali abi ne yapacaksın?' diye sordu. Ben de ‘Merak etme, ne yapacağımı göreceksin' cevabını verdim. Ben sahaya girdim, sağ kenar oyuncusu başladım. Sağ beke geçene kadar 6-0 oldu maç sonrasında yapacak hiçbir şey kalmadı.”

‘BEŞİKTAŞ’TAN AYRILINCA HIRS YAPTIM’

“BEN acayip hırslı biriyimdir. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra büyük hırs yaptım. İstediğim mevkide tam olarak oynamamıştım, bana az sorumluluk veriliyordu. Ama Bursaspor'a gittiğimde her şeyi ben yapıyordum. Hiçbir baskı görmedim. Bunun rahatlığıyla önümde oynayan Volkan Şen'i de bir noktaya getirdim. Kimse Bursaspor'dan şampiyonluk beklemiyordu. Biz kazandıkça tempomuz ve coşkumuz arttı. Hiç kimseden korkmuyorduk, inanılmaz bir özgüven artışı oldu. Önceden hırs vardı ama şampiyonluğun nasıl bir şey olduğunu kupayı kaldırdığında anlıyorsun. Bu benim için en büyük tecrübe oldu.”

‘KARANTİNADA AİLE OLDUK’

“DÜNYANIN yaşadığı bu felaketten dersler çıkarmak da gerekiyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ve hasta olanlara da acil şifalar diliyorum öncelikle. Korona günleri çok yorucu geçti. Gerçekten bunalıma girdiğim dönemler de oldu, artıları da oldu. Çocuklara ders çalıştırdık. Korona dönemi bize tekrardan bir aile olmayı, evin içerisinde nasıl yaşanılabileceğini, yemek nasıl yapılır onu öğretti. Evin içerisinden o kadar çok eşya attık ki ne işe yaradığını bilmediğimiz bir sürü eşya varmış. Bir ara kitap yazmaya bile karar verdim. Ben zaten evcimen bir adamım, severim böyle şeyleri. YouTube'da yemek nasıl pişirilir videoları izledim bol bol.”