SON DAKİKA | Leeds United 16 yıl sonra Premier Lig’de!

İngiltere’nin köklü kulüplerinden Leeds United, 16 yıldır uzak olduğu Premier Lig’ geri döndü. Championship’te mücadele eden teknik direktör Marcelo Bielsa’nın takımı, ikinci sıradaki West Bromwich Albion’un puan kaybetmesiyle matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi.

Ligin 45. haftasında kümede kalma savaşı veren Huddersfield’a konuk olan West Bromwich, son dakikalarda yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrılınca lider Leeds United’ın şampiyonluğu kesinleşmiş oldu.

2004 yılından beri Premier Lig’den uzak olan Leeds United, ligin bitimine 2 hafta kala topladığı 87 puanla kulüp rekoru kırarken teknik direktör Marcelo Bielsa’nın başarısı tarihe geçti.

Leeds United’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Geri döndük” ifadelerine yer verildi.