La Liga’da şampiyon Real Madrid! İki yıl sonra yine Zidane’la…

İspanya La Liga 37. haftasında Villarreal ile karşılaşan Real Madrid, sahasında aldığı 2-1’lik galibiyetle bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Karim Benzema’nın 29. dakikada ve 77. dakikada penaltıdan attığı gollerle 2-0 galip gelen Real Madrid, bu sonuçla 86 puana ulaştı ve Barcelona’nın önünde şampiyonluğa ulaşan ekip oldu. En son 2 sezon önce yine Fransız teknik adam Zinedine Zidane ile bu başarıya ulaşan Real Madrid, toplamda 34. La Liga şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

26 La Liga kupası bulunan ve son 2 yılın şampiyonu olan Barcelona ise, pandemi sonrası kötü performansını Osasuna maçında da devam ettirdi.

Katalanlar kendi sahasında oynadığı maçı son anlarda yediği golle 2-1 mağlubiyetle tamamladı ve 79 puanda kaldı. Ligi ikinci sırada tamamlaması kesinleşen Barcelona’nın maçtaki tek golü 62. dakikada Lionel Messi’den geldi.

Şampiyon Real Madrid ligdeki son maçında kümede kalma mücadelesi veren Leganes’e konuk olurken, Barcelona ise deplasmanda Alaves ile karşı karşıya gelecek.

OKAY YOKUŞLU KÜMEDE KALMA SAVAŞI VERİYOR

Öte yandan La Liga’da küme düşmesi kesinleşen ikinci takım ise, sahasında Granada’ya 2-1 yenilen Mallorca oldu.

İlk olarak Espanyol’un veda ettiği ligde küme düşen son takım, 38. hafta oynanacak son maçlarda belli olacak. Küme düşme adayı olan takımlar ise milli futbolcu Okay Yokuşlu’nun forma giydiği Celta Vigo ve Leganes.

37. haftada Levante’ye sahasında 3-2 yenilen Celta Vigo 36 puana sahipken, Athletic Bilbao’yu 2-0 yenen Leganes ise puanın 35’e yükseltti.

Leganes son hafta şampiyon Real Madrid ile Celta Vigo ise haftalar önce küme düşen Espanyol ile karşı karşıya gelecek.