Gaziantep FK corona virüsü sonrası namağlup

Bu sezon Süper Lig’de ilk sezonunu geçiren Gaziantep Futbol Kulübü, ligin 32 haftalık diliminde ortaya koyduğu performans ve aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Ligde şu ana kadar oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 42 puan toplayan, rakip kalelere 46 gol gönderip, kendi kalesinde 48 gol gören Gaziantep FK, pandemi süreci sonrası ortaya koyduğu performansla da dikkat çekiyor. Pandemi süreci sonrası ligde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik alan kırmızı-siyahlı ekip, salgın sonrası mağlup olmayan tek takım konumunda bulunuyor.

Salgın sonrası alınan tedbirlerle tekrar başlayan ligde Ankaragücü, Antalyaspor ve Kayserispor ile 1-1, Galatasaray ile de 3-3 berabere kalan Gaziantep ekibi, Denizlispor’u 1-0, Konyaspor’u ise 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu maçlarda 10 puan toplayan Gaziantep FK, rakip kalelere 10 gol gönderirken, kendi kalesinde ise 7 gol gördü. Ligde kalan son iki haftada Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan kırmızı-siyahlılar, bu maçları da kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor.

İki başarılı takım karşı karşıya

Ligin 33. haftasında salgın sonrası dönemin bir diğer başarılı takımı olarak öne çıkan Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Gaziantep FK, bu maçı da kazanıp hem çıkışını sürdürmek hem de salgın sonra namağlup unvanını korumak istiyor.

18 Temmuz Cumartesi günü oynanacak olan Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı saat 21.00’da başlayacak. Son haftalarda formlarıyla dikkat çeken iki takımın karşı karşıya geleceği zorlu maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Maçta yardımcı hakem olarak ise Mehmet Metin ve Asım Yusuf Öz görev yapacak.