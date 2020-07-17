Galatasaray yönetimi transferde öncelik değiştirdi

TFF'NİN tepki çeken yabancı ve altyapı oyuncuları ile ilgili kararı, Galatasaray'ın rotasını değiştirdi. Maddi sıkıntılara çare ararken Devler Ligi gelirlerinden de olan sarı-kırmızılılar, yeni sezonun kadro yapılanmasının yabancı değil yerli ağırlıklı olması için harekete geçti. Tahkim Kurulu'na yapılacak itirazdan sonuç çıkmazsa transferde rota değişecek. Cimbom'un özellikle savunma için farklı alternatifleri bulunuyor.

SÜLEYMAN A TAKIMA

G.BİRLİĞİ altyapısından yetişen, Roma'da şans bulamayan Mert Çetin, stoper için düşünülüyor. Galatasaray altyapısının ürünü olan ve Sparta Prag ile kontratı sona eren Semih Kaya geri dönebilir. Sol bek için Hasan Ali Kaldırım ve Caner Erkin ile dirsek teması sürüyor. Altyapıdan Süleyman Luş da bu bölgeye alternatif. Kontenjan için, orta sahaya yine altyapıdan yetişen ve Deportivo ile kontratı biten Emre Çolak takviyesi bekleniyor.

TARON: SENEYE BURADAYIZ

GALATASARAY'IN sezon başında büyük uğraşlarla ve maddi şartlarını zorlayarak kadrosuna kattığı, buna karşın sakatlıkları nedeniyle verim alamadığı Radamel Falcao, taraftarların tepkisini çekiyor. Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taron'a sosyal medyadan “Evinize dönün” mesajı gönderen bir taraftar, “Bizim evimiz Galatasaray” karşılığını aldı. Lorelei Taron “Gelecek sezon burada kalacak mısınız” sorusuna da “Tabii ki” yanıtını verdi.