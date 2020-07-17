Galatasaray Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe’yi konuk etmeye hazırlanıyor. Ligin bitimine bir hafta kala Galatasaray, Göztepeyi yenerek son haftalardaki kötü gidişatı sonlandırmanın planlarını yapıyor. Galatasaray Göztepe maçı öncesindeki son gelişmeleri skor sayfamızdan takip edebilir, maçın yayın bilgilerine yazımızdan erişebilirsiniz. İşte Galatasaray Göztepe maçından detaylar…

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray ile Göztepe Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaşacak. 18 Temmuz Cumartesi akşamı oynanacak mücadele saat 21.00’da başlayacak. Maçın hakemi ise Koray Gençerler.

GÖZTEPE’DE SON DURUM

Göztepe Futbol Kulübü’nde yer alan bilgilere göre, Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray’a konuk olacak olan Göztepe, bugün gerçekleşen antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. Adnan Süvari Tesisleri’mizde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan oyuncular ikinci bölümde ise taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Göztepe bugün İstanbul’a giderek kampa girecek ve maç saatini beklemeye geçecek.

Sağlık Raporu: Tedavileri süren oyunculardan Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler antrenmanda yer almadı. Sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem ve bağlarda gerilme yaşayan oyuncumuz Kamil Wilczek antrenmanda yer almadı.