Flaş karar! Yıldız futbolcu 29 yaşında kariyerini noktaladı

Almanya Milli Takımı ve Borussia Dortmund’un yıldızı Andre Schurrle, futbol hayatına nokta koydu. Kiralık olarak forma giydiği Spartak Moskova’dan Borussia Dortmund’a dönen ve 7 milyon Euro’luk bir yıl daha kontratı olmasına rağmen sözleşmesini fesheden 29 yaşındaki yıldız, futbolu bıraktığını duyurdu.

Andre Schurrle, Spiegel’e yaptığı açıklamada “Futbolu bırakma fikri bir süredir zaten aklımda vardı. Bu duygu gittikçe yoğunlaşmaya başladı. Artık futbol oynamaktan daha az keyif almaya başlamıştım. Bu işe devam etmek için keyif almam gerekiyor. Aksi takdirde kariyerine son verip, başka bir iş yapmayı düşünmeye başlıyorsun” dedi.

Türkiye ve Çin’den teklifler aldığı hatırlatılan Andre Schurrle “Bıraktım. Artık daha fazla alkışa ihtiyacım yok” ifadelerini kullandı.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Almanya Milli Takımı’nın 2014 Dünya Kupası’nda mutlu sona ulaşan kadrosunda da yer alan Andre Schurrle, kariyerinde Mainz, Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Borussia Dortmund, Fulham ve Spartak Moskova takımlarının formasını giydi. Andre Schurrle, Chelsea ile Premier Lig şampiyonluğu da yaşadı.

Andre Schurrle, Almanya Milli Takımı forması altında 57 maçta 22 gole imza attı.

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