Fenerbahçe’den Emre Belözoğlu ve Dirar açıklaması

Fenerbahçe Kulübü bugün bazı gazetelerde yer alan Emre Belözoğlu-Nabil Dirar kavgası haberleri üzerine resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Sarı lacivertliler iki futbolcunun tartışma yaşadığını ancak olayın manşetlere taşındığı gibi kavgaya dönüşmediğini açıkladı. İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama:

Antrenman sırasında iki oyuncumuz arasında her takımda yaşanabilecek ikili bir tartışma yaşanmıştır. Kaptanımız Emre Belözoğlu takım arkadaşı Nabil Dirar'a daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunmuştur.

Öte yandan, Kaptanımız Emre Belözoğlu tarafından takım arkadaşlarına haberde iddia edilen söylemler kesinlikle sarf edilmemiş, manşetlere taşınan olaylar yaşanmamıştır.

Yaşanan tartışma sonrasında oyuncumuz Nabil Dirar, hocamız Tahir Karapınar tarafından tesislere gönderilmiştir.

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