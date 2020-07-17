SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Çin ekibi Schenzhen FC, Bifouma transferini açıkladı

Çin ekiplerinden Schenzhen Kulübü, Yeni Malatyaspor’dan ayrılan orta saha oyuncusu Thievy Bifouma’yı renklerine bağladığını duyurdu.

09:23 -
Haberler Diğer Ligler
Çin ekibi Schenzhen FC, Bifouma transferini açıkladı

Yeni Malatyaspor Kulübü, Thievy Bifouma’nın Çin ekiplerinden Schenzhen FC takımına transferi ile ilgi Çin kulübüyle el sıkıştığını daha önce duyurmuştu. Süper Lig’de bu sezon beklenen performansı veremeyen Thievy Bifouma, yeni durağı Çin oldu.

41 MAÇTA 8 GOL ATTI

Çin ekiplerinden Schenzhen FC takımına transfer olan Bifouma yeni kulübüne imzayı atarak formasını giydi. Schenzhen'den yapılan açıklamada, Thievy Bifouma artık kulübümüzün formasını giyecektir. Kendisine teşekkür ediyoruz” denildi. Bifouma, Yeni Malatyaspor formasıyla 41 maçta 8 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

Thievy Bifouma’nin bonservisi için Çin ekibinin Yeni Malatya’ya 2.8 milyon Euro ödediği belirtiliyor.

Schenzhen Kulübü Thievy Bifouma transfer
Son güncelleme: 09:53 17.07.2020