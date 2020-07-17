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Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi için geri sayım!

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbi öncesinde takımlar son hazırlıklarını yapıyor. Lig'de Beşiktaş 3. sıra için mücadelesini sürdürürken, sarı-lacivertliler ise derbi deplasmanından galibiyetle dönmenin planları içerisinde. Taraftarların da sabırsızlıkla beklediği Beşiktaş Fenerbahçe maçının ne zaman ve saat kaçta başlayacağı bilgilerini haberimizden görebilir, karşılaşma öncesindeki son gelişmeleri takip edebilirsiniz.

20:54 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi için geri sayım!

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftası derbi maçına sahne olacak. Sezonun tamamlanmasına bir hafta kala zirve yarışı kızışmış durumda. Beşiktaş Vodafone Park’ta ağırlayacağı Fenerbahçe karşısında 3 puan alarak avrupa yolunda önemi adım atmak isyiyor. Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı için iki takım son hazırlıklarını yapacak ve maç saatini bekleyecek. İşte Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçından bilgiler…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. 19 Temmuz Pazar akşamı saat 21.00’da Vodafone Park’ta oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

BEŞİKTAŞ’TA SON DURUM

Beşiktaş, Süper Lig’in 33. haftasında Vodafone Park’ta Fenerbahçe’yi konuk edecek. Siyah-beyazlılar, 32 haftası geride kalan Süper Lig’de topladığı 56 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Fenerbahçe ile ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynadığı maçtan 3-1 mağlup ayrılan Beşiktaş, ligde son olarak deplasmanda BTCTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşmış ve sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Foto: Depophotos

FENERBAHÇE’DE SON DURUM

Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları çalışan sarı-lacivertliler, idmanı çift kale maçla noktaladı.

Foto: Depophotos

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Son güncelleme: 21:08 17.07.2020