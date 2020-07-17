Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi için geri sayım!

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftası derbi maçına sahne olacak. Sezonun tamamlanmasına bir hafta kala zirve yarışı kızışmış durumda. Beşiktaş Vodafone Park’ta ağırlayacağı Fenerbahçe karşısında 3 puan alarak avrupa yolunda önemi adım atmak isyiyor. Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı için iki takım son hazırlıklarını yapacak ve maç saatini bekleyecek. İşte Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçından bilgiler…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. 19 Temmuz Pazar akşamı saat 21.00’da Vodafone Park’ta oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

BEŞİKTAŞ’TA SON DURUM

Beşiktaş, Süper Lig’in 33. haftasında Vodafone Park’ta Fenerbahçe’yi konuk edecek. Siyah-beyazlılar, 32 haftası geride kalan Süper Lig’de topladığı 56 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Fenerbahçe ile ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynadığı maçtan 3-1 mağlup ayrılan Beşiktaş, ligde son olarak deplasmanda BTCTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşmış ve sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

FENERBAHÇE’DE SON DURUM

Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları çalışan sarı-lacivertliler, idmanı çift kale maçla noktaladı.