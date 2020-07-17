Altay, play-off için son kozunu oynuyor

TFF 1. Lig'in son haftasında Altay, yarın 17.30'da Giresunspor'a konuk olacak. Ligde 51 puanla 7. sırada bulunan siyah-beyazlılar, play-off sıralamasında yer alabilmek için puan kaybı yaşamak istemiyor.
İzmir ekibinin play-off iddiasını sürdürebilmesi için kazanması yetmiyor. Altay aynı zamanda Fatih Karagümrük'ün sahasında küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'a yenilmesini bekleyecek. Play-off şansını geçtiğimiz hafta sahasında BB Erzurumspor'a 1-0 yenilerek büyük ölçüde kaybeden Altay, son kozunu oynayacak.
Giresunspor maçı öncesi Altay'da önemli bir eksik bulunmazken, 30. haftada Eskişehirspor deplasmanında çıkan tartışmada kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, Giresun deplasmanında takımının başında yer alacak. Siyah-beyazlılar, aynı zamanda bu maçla ligin ikinci yarısındaki ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.
İzmir ekibi, ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığı son 5 deplasman maçından da 5 beraberlik çıkartırken toplamda oynadığı 8 maçta 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz hafta BB Erzurumspor'a yenilerek 10 maçlık yenilgisizlik serisi son bulan Altay, play-off sıralamasında yer bulamasa bile ligi galibiyetle kapatmak istiyor.