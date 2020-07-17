ABD’yi sarsan skandal! NFL kulübünün 15 kadın çalışanı yaşadıkları cinsel tacizi anlattı

NFL’de mücadele eden ve geçen hafta ismindeki ırkçı ifadeyi kaldırma kararı alan Washington takımının (eski adıyla Washington Redskins) 15 eski kadın çalışanı, kulüpte çalıştıkları dönemde yaşadıkları cinsel tacizleri Washington Post’a anlattı.
The Post’un gündemi sarsan özel haberinde 40’tan fazla mevcut ve eski çalışanla röportajlar yapılırken haberde kısa mesajlar, yazışmalar ve pek çok farklı döküman da yer alırken düzinelerce taciz örneğine yer verildi.
2006’dan 2019 yılına kadar uzanan iddialarda kadınlara yönelik müstehcen yorumlar, nahoş davranışlar ve kadın çalışanlar üzerinde açık giyinmelerine yönelik baskılar öne çıkıyor. Başlarından geçen taciz olaylarını anlatan 15 kadından 14’ü ismini vermek istemezken 2014-2015 yıllarında takımın pazarlama departmanında çalışan 31 yaşındaki Emily Applegate, ismini vererek yaşadıklarını anlatan tek isim oldu.
Haberde diğer 14 eski çalışanın işten ayrılırken kulüp tarafından imzalatılan gizlilik belgesi gerekçesiyle isimlerini açıkça belirtemediklerinin altı çizilirken The Post, kulüple iletişime geçtiklerini ancak diğer çalışanlar için bir izin alamadıklarını ifade etti.
The Post’un haberine göre cinsel taciz veya sözlü tacizle suçlanan isimler arasında uzun süredir takımın radyosunda spikerlik yapan Larry Michael; profesyonel personelden sorumlu müdür Alex Santos ve yardımcısı Richard Mann; ticari faaliyetlerden sorumlu başkan Dennis Greene ve eski operasyon müdürü Mitch Gershman da yer alıyor. Bu isimlerden Larry Michael, çarşamba günü aniden emekliliğini açıkladı. Alex Santos ve Richard Mann bu hafta başında takımdan kovuldu.
Takımın sahibi Daniel Snyder, kadın çalışanlara yönelik istismarla suçlanmamasına rağmen eski çalışanlar, insan kaynakları departmanı ve kulüp kültürünün bu tarz istismarlara göz yumduğunu ve bunları teşvik ettiğini öne sürdü. Snyder, Greene’in üniversitede amigo ekibinde olmasıyla dalga geçmekle ve üst düzey yöneticileri herkesin önünde küçük düşürmekle suçlandı.
1999 yılında takımı satın alan Snyder ve tacizle suçlanan çalışanlar The Post’un röportaj taleplerini kabul etmedi. Kulübün Beth Wilkinson adında bir avukatla anlaştığı ve Wilkinson’ın kulüp kültürü ve kulüp içindeki yanlış davranışlar üzerinde araştırmalara başladığı öğrenildi.
The Post’un gündemi sarsan özel haberinde yer alan suçlamalardan bazıları şöyle: