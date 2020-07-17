90’dan Önce’de gündem Süper Lig’in 33. haftası! Zirve yarışı, kümede kalma savaşı, dev derbi!

90'dan Önce'nin yeni bölümünde gündem Süper Lig'in 33. hafta maçları! Başakşehir’in son adımı atmaya hazırlandığı ve kümede kalma yarışının adeta alev aldığı hafta, Beşiktaş – Fenerbahçe derbisine de sahne oluyor. Semih Kalkan, Tarık Eryiğit ve Tonguç Orözü, kritik hafta öncesinde takımların son durumları ve şampiyonluk ve kümede kalma hesapları ve dev derbinin dinamikleri 90'dan Önce'nin yeni bölümünde masaya yatırıldı. Yayını dinlemek için yukarıdaki oynatıcıya tıklayabilirsiniz.

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İşte Semih Kalkan, Tarık Eryiğit ve Tonguç Orözü’nün sohbetinden öne çıkanlar:

Şirket gibi yönetilen bir kulüp asırlık çınarların yapamadığı şekilde başarılı bir gidişle şampiyon olmaya ilerliyor. Tebrik etmek lazım. Süper Lig altıncı şampiyonunu görecek mucizeler olmazsa.

Başakşehir’in en önemli artısı oturmuş bir kadroya sahip olmaları. Futbolcular birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Okan Buruk bu stresli süreci çok iyi yönetti.

Trabzon şehri, su içiyor, çay içiyor, yemek yiyor ve futbol konuşuyor. Bu şehir baskısı da oyuncuları etkilemiş olabilir. Trabzonspor macera aramayıp Ünal Karaman’ı geri getirebilirse, kadrosunu büyük ölçüde koruyarak yine şampiyonluğun en büyük adayı olabilir.

Moral bozukluğu içindeki Trabzonspor karşısında Konyaspor geçen haftaki oyununu oynayabilirse, en azından bir puan çıkarabilir.

Pandemi sonrasında ne Galatasaray ne de Göztepe beklentileri karşılayabildi. İkisi de iki puan toplayabildi bu süreçte. Ama Galatasaray en azından artık 5. sırayı korumak isteyecektir.

Koca Galatasaray camiası için Belhanda kıpırdanırsa, Adem oynarsa, Feghouli bir şey yaparsa diye konuşmak artık bıkkınlık veriyor ve çok üzücü. Bu oyuncular bu görevlerini zaten yapmak zorunda.

Galatasaray’ın bu kötü rekoru düzeltmesi için artık bir reaksiyon vermesi gerekiyor.

Kadıköy’de alınan galibiyetin laneti gibi resmen! O günden sonra Galatasaray camiasının başına gelmeyen kalmadı!

Burak oynarsa derbinin çehresi epey değişecektir. Burak olmayınca çok zorlanıyor Beşiktaş.

Dirar, Sivasspor maçında çok kötüydü. Adeta sezonu kapatmış gibi. Gustavo, Jailson ve Ozan’dan biri stoperde oynayınca 27 puan kaybetti Fenerbahçe.

Beşiktaş, Fenerbahçe’ye göre daha hazır. Fenerbahçe daha kaotik bir durumda. Sergen Yalçın da ayrıca bir kozdur.

Haftanın aslında en tahmin edilemez maçı olacak Beşiktaş – Fenerbahçe maçı. Kafamda oynatsam bile bir görüntü oluşmuyor. Beraberlik gibi bir görüntü var ancak Beşiktaş bir adım daha önde.

Maçları aynı anda başlatmayı dahi başaramıyoruz. Bunu da yapamıyorsak neden futbol oynuyoruz o zaman! Çok zor olmasa gerek!

Haftanın maçı Çaykur Rizespor – Yeni Malatyaspor. Rize’nin bu içine düştüğü garip durumdan nasıl çıkacağını kestiremiyorum. Rize ile Malatya’nın maçı adeta güreşe dönebilir. Çok çok zor bir maç olacaktır.

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