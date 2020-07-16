SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Yılmaz Vural: Allah, bize Fatih Terim şansı versin!

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, son hafta öncesi çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

16:35 -
Haberler Futbol
Yılmaz Vural: Allah, bize Fatih Terim şansı versin!

TFF 1. Lig’de son haftaya 57 puanla dördüncü sırada giren Akhisarspor’da teknik direktör Yılmaz Vural çarpıcı bir açıklama yaptı.

Yılmaz Vural, A Milli Takım’ın Fatih Terim döneminde İzlanda’yı Selçuk İnan’ın frikik golüyle 1-0 yenerek, Kazakistan’ın da Letonya karşısında galibiyet almasının ardından 2016 Avrupa Şampiyonası’na gitmesine gönderme yaptı.

Deneyimli teknik Adam Yılmaz Vural, TRT Spor’a yaptığı açıklamada “Keçiörengücü ile oynayacağız. Kazanmamız halinde, Erzurumspor kaybeder, Adana Demirspor puan kaybederse biz çıkacağız. Son 10 maçın 8’ini kazanmış bir takım olarak bir üst lige direkt çıkamadık. Hafta sonu şansımız hala devam ediyor. Allah bize Fatih Terim şansı versin” dedi.

akhisar fatih terim tff 1.lig yılmaz vural
Son güncelleme: 16:36 16.07.2020