Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman ile 8 maçtan 8 puan topladı

Sezon başından bu yana 3 teknik adamla çalışan Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın’dan sonra göreve gelen Kemal Özdeş ve Hikmet Karaman ile hedeflediği başarıyı yakalayamadı.

Sarı-kırmızılılar Karaman yönetiminde ilk galibiyetini ligin 28. haftasında Göztepe karşısında elde etmişti. Süper Lig'de oldukça kötü bir ikinci yarı geçirerek oynadığı son 15 maçtan sadece 2 galibiyet çıkarabilen Yeni Malatyaspor, geçen hafta sahasında Beşiktaş karşısında 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrılmıştı.

Yeni Malatyaspor, Karaman yönetiminde çıktığı maçlarda şu sonuçları aldı:,

Yeni Malatyaspor-Konyaspor: 1-1

Kayserispor-Yeni Malatyaspor: 2-1

Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: 1-2

Yeni Malatyaspor-Göztepe: 2-1

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: 3-2

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 0-0

Sivasspor-Yeni Malatyaspor: 0-1

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1

Kalan haftalarda final niteliğinde 2 maça çıkacak Yeni Malatyaspor, bu maçlardan en az 4 puan çıkarmayı hedefliyor. Hikmet Karaman ile çıktığı 8 maçtan 8 puan alabilen Malatya ekibinde gözler 33. haftadaki Çaykur Rizespor maçına çevrildi.