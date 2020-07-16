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Yayıncı kuruluş indirim istedi, Kulüpler Birliği isyan etti!

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, yayıncı kurulu beIN Sports'un yayın gelirlerinde indirim talebi sonrasında açıklama yaptı. Sepil, "Her yıl ödeme maddelerinde yenileme isteniyor. Bunu kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

17:34 -
Haberler Futbol
Yayıncı kuruluş indirim istedi, Kulüpler Birliği isyan etti!

Süper Lig ekibi Göztepe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yayıncı kuruluşun 2020-2021 sezonu için istediği indirim talebini değerlendirdi.

DHA’ya açıklamalarda bulunan Mehmet Sepil, “Yayıncı kuruluş ile 3 yıl önce yapılan anlaşmaya göre 500 milyon dolarlık ödemenin yarısı dolar, yarısı TL olarak yapılacaktı. Kulüplerimizin yabancı oyuncu ödemeleri olduğu için sistem mantıklıydı. İlk 2 yıl her şey normal gitti. Üçüncü senede ise kontratta değişiklik talepleri gelmeye başlandı. İndirim verildi, fiyat düştü. Kulüpler buna anlayış gösterdiler. Corona virüsü salgını nedeniyle, yayıncı kuruluş fiyatta tekrar indirim istedi. Kulüpler özel bir durum olduğu için konuşulabileceğini iletti. Fakat  istenen indirimin kabul edilmesi mümkün değildir. Her yıl ödeme maddelerinde yenileme isteniyor. Yayıncı kuruluşla yapılan 5 yıllık sözleşme, sürekli pazarlık edilen kontrat haline geldi. Bunu kabul edemeyiz” dedi.

beIN Sports kulüpler birliği Mehmet Sepil
Son güncelleme: 17:37 16.07.2020