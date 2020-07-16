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SON DAKİKA | Beşiktaş’tan Adem Ljajic ve Umut Nayir açıklaması: ‘Corona testleri…’

Beşiktaş Kulübü, 24 Haziran'da yapılan corona virüsü testlerinde pozitif sonuç elde edilen Adem Ljajic ve Umut Nayir hakkında açıklama yaptı.

21:26 -
Haberler Beşiktaş
SON DAKİKA | Beşiktaş’tan Adem Ljajic ve Umut Nayir açıklaması: ‘Corona testleri…’

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada, Haziran ayında corona virüsü testleri pozitif çıkan Umut Nayir ve Adem Ljajic‘in 14-15 Temmuz’da yapılan corona virüsü testlerinin negatif olduğu belirtildi.

İki futbolcu, TFF protokolleri gereği 5 gün arayla 3 kez test olacak ve ardından sahalara dönebilecek. Bu süre de ligin bitiminden sonraya denk geldiği için 2 oyuncu Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında oynayamayacak.

İşte Beşiktaş’tan yapılan duyuru: 24 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri çerçevesinde Kulübümüzde gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlanan futbolcularımız Adem Ljajic ile Umut Nayir'in takip süreçleri kapsamında 14-15 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır. Klinik takiplerinde hiçbir bulguya rastlanmayan Adem Ljajic ile Umut Nayir, ilgili Türkiye Futbol Federasyonu protokollleri gereği sezonun son iki maçında formamızı giyemeyeceklerdir.”

Adem Ljajic beşiktaş Umut Nayir
Son güncelleme: 21:51 16.07.2020