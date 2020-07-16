SON DAKİKA | Beşiktaş’tan Adem Ljajic ve Umut Nayir açıklaması: ‘Corona testleri…’

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada, Haziran ayında corona virüsü testleri pozitif çıkan Umut Nayir ve Adem Ljajic‘in 14-15 Temmuz’da yapılan corona virüsü testlerinin negatif olduğu belirtildi.

İki futbolcu, TFF protokolleri gereği 5 gün arayla 3 kez test olacak ve ardından sahalara dönebilecek. Bu süre de ligin bitiminden sonraya denk geldiği için 2 oyuncu Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında oynayamayacak.

İşte Beşiktaş’tan yapılan duyuru: 24 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri çerçevesinde Kulübümüzde gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlanan futbolcularımız Adem Ljajic ile Umut Nayir'in takip süreçleri kapsamında 14-15 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır. Klinik takiplerinde hiçbir bulguya rastlanmayan Adem Ljajic ile Umut Nayir, ilgili Türkiye Futbol Federasyonu protokollleri gereği sezonun son iki maçında formamızı giyemeyeceklerdir.”