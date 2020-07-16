SON DAKİKA | Ankaragücü, Gerson Rodrigues’in sözleşmesini feshetti!

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Ankaragücü’nde maç öncesi Ante Kulusic ve Gerson Rodrigues arasında yaşanan kavga gündeme damga vurmuştu. Takım kaptanı Ante Kulusic’e yumruk atan ve kadro dışı bırakılan Gerson Rodrigues hakkında sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi.

Başkent ekibi, “Takım arkadaşına yapmış olduğu saldırı eylemi ve takım disiplinine uymayan davranışlarını yinelemesi sebebiyle, Yönetim Kurulumuz bugün aldığı karar ile Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetmiştir” duyurusunu yaptı.

İşte Ankaragücü’nden yapılan açıklama:

“Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray karşılaşması öncesi Beştepe Tesisleri'mizde takımımız son hazırlıklarını yaparken, futbolcularımız Gerson Rodrigues ile Ante Kulusic arasında bir tartışma yaşanmış ve sonrasında Gerson Rodrigues tarafından Ante Kulusic'e saldırıda bulunmuştur.

Meydana gelen bu olay sonrasında Gerson Rodrigues Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulumuz, tarafından olayın taraflarının ayrı ayrı beyanları alınmış ve sonrasında teknik heyet ve futbolcularımızın görüşlerine başvurulmuştur.

Takım arkadaşına yapmış olduğu saldırı eylemi ve takım disiplinine uymayan davranışlarını yinelemesi sebebiyle, Yönetim Kurulumuz bugün aldığı karar ile Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

NE OLMUŞTU?

Galatasaray maçı öncesi takım yürüyüşe çıktıktan sonra içeri girecek olurken teknik heyet bir tur daha atılmasını talep etti. Gerson Rodrigues ise havanın sıcak olduğunu ifade etti. Kulusic de sözlü uyarıda bulununca gerilim yaşandı. Gerson Rodrigues, Kulusic'e yumruk atarken, daha sonrasında olay yatıştırıldı.