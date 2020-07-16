Sergen Yalçın’dan derbi uyarısı: Stres yapmayın!

Beşiktaş, lig üçüncülüğü adına pazar günü oynayacağı Fenerbahçe derbisine mental olarak da hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, oyuncularının fazla heyecan yapmaması için toplantılar düzenliyor. Futbolculuğunda birçok kez Kanarya'ya rakip olan ve hafızalardan silinmeyen goller atan Yalçın, futbolcularına “Sakın stres yapmayın. Derbiler heyecan verir ama stresli olursanız oyununuzu sahaya yansıtamazsınız. Sakin kalıp, ilk golü atmak için sahaya çıkın” ifadelerini kullandı.

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DEFANSA UYARI

Kara Kartal, bu sezon ilk golü attığı hiçbir maçı kaybetmedi. Derbinin şifresini “İlk gol” olarak belirleyen siyah-beyazlılar, 32 maçta 17 galibiyet aldı ve bunun 14'ünü ilk golü atarak kazandı. Beşiktaş, 3 maçı da 1-0 geriden gelerek galip gelmesini bildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve kurmayları bu istatistikleri dikkate alıp oyuncularını hazırlıyor. Yalçın, buna sebep olarak da savunmada görev vereceği Vida ve Roco'ya geri dönüşlerde ağır kalmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

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