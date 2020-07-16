Real Madrid Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid şampiyonluk için sahada!

İspanya La Liga’nın 37. haftasında bu akşam Real Madrid sahasında Villarreal’i konuk edecek. Ligde 83 puanla zirvede yer alan Real Madrid bu akşam Villarreal’i yenmesi durumunda sezon bitimine bir hafta kala şampiyon olacak. Real Madrid’in en yakın takipçisi Barcelona’nın 79 puanı bulunuyor. Villarreal ise 57 puanla 5. sırada yer alıyor.

REAL MADRİD VİLLAREAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam Alfredo di Stéfano Stadyumu’nda oynanacak Real Madrid-Villarreal karşılaşması saat TSİ 22.00’da başlayacak. Mücadele Dsmart Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.