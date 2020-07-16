Nikola Jokic verdiği kilolar üzerine konuştu: ‘Belki de iyi oynamam!’

NBA ekiplerinden Denver Nuggets’ta forma giyen yıldız oyuncu Nikola Jokic, son dönemde kilo vermesinin oyununu nasıl etkileyeceğinden emin olmadığını söyledi.

Sezonun askıya alınması sırasında önemli miktarda kilo verdiği görülen Jokic takım politikası nedeniyle mevcut oyun kilosunu açıklamasına izin verilmediğini söylemişti.

Geçen sezon play-off döneminde 125-127 kilo civarında oynamayı tercih ettiğini ifade eden Jokic böylece büyük pivotlara karşı fiziksel olabileceğini belirtmişti.

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Jokic, tercih ettiği oyun kilosu hakkında esprili bir dille şunları söyledi:

“Açıklamak istiyordum ne söylememi istiyorsunuz ki? Bu, mevcut kilomu haklı çıkarmak için bir bahane gibi… Şaka yapıyorum elbette. Ne yapacağım bilmiyorum doğrusu. Sadece Orlando’ya geldiğim ve burada takımla birlikte olacağım için mutluyum. Belki herkesi şaşırtırım. Belki de iyi oynamam. Göreceğiz…”