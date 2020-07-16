Ne Oldu’da gündem kümede kalma mücadelesi! Hesaplar, kalan maçlar…

Ne Oldu'nun yeni bölümünde Mehmet Özen ve Metin Aktaşoğlu gündemi değerlendirdi. Süper Lig'de nefes kesen kümede kalma mücadelesinde son durum, kalan maçlar ve lige tutunma hesapları Ne Oldu'da! Yukarıdaki oynatıcıya tıklayarak bölümü dinleyebilirsiniz.

Mehmet Özen ve Metin Aktaşoğlu’nun sohbetinden öne çıkan satır başları:

Galatasaray’ın içinde bulunduğu olumsuz ruh hali, maç öncesi Gerson Rodriguez ve Ante Kulusic arasında yaşananlar ve takımın önemli silahlarından Rodriguez’in kadro dışı bırakılması durumundan daha ağır basmış. Böylesi bir final maçına böyle bir krizle girmek çok zor bir takım için. Ankaragücü’nü alkışlamamız gerekiyor. Ancak hala işleri çok zor.

Denizlispor’un başında takımın önemli eski futbolcularından Levent Kartop var ve gördük ki Denizlispor kalmayı çok istiyor. Kritik Trabzonspor galibiyetiyle büyük ölçüde rahatladılar. Ankaragücü’nün ligle bağı son hafta öncesi koparsa son hafta Denizlispor’un işi biraz daha rahat olabilir.

Konyaspor yaralı aslan durumuna ve kaybedecek bir şeyi kalmadığı bir duruma geldi. Konyasporlu arkadaşlarımız da çok umutsuz bakıyorlardı. Üst üste Başakşehir ve Trabzonspor’la oynayacaklardı. Kendilerinde bu kaybedecek bir şeyi olmama durumu özgüven yaratırken Başakşehir’in stresinden de yararlandılar.

Ligin en az gol atan takımı Konya, ligin en az gol yiyen takımı Başakşehir’e 4 gol attı. Konyaspor çok proaktifti, goller çalışılmış hücumlar organizeydi. Tesadüf bir galibiyet değil; Konyaspor kendi açısından sezonun en iyi futbolunu oynadı.

Skubic’in golden sonraki o duygusal reaksiyonu doğru okumak lazım; ligde ne kadar kalmak istediklerini burada görebiliriz. Çok eleştirdik ligin en sıkıcı futbolunu oynayan bir takım görüntüleri vardı ama çok kritik bir galibiyet aldılar.

Düşen takımlara has direnişi Yeni Malatyaspor’da göremedik. “Yeni” Malatya’dan ziyade Erol Bulut’la başlayan, Sergen Yalçın’la devam eden “Eski” Malatya iyiydi! Çok rahat orta sıralar ve biraz üstüne oynayabilecek, Avrupa iddiası olabilecek Malatya baş aşağı gidiyor.

Çaykur Rizespor – Yeni Malatyaspor maçı alt sıralarda altı takımı doğrudan ilgilendirecek. Hikmet Karaman takımlarının hiç karakteristiği olmayan bir tepkisizlik durumu Malatya’da devam ederse işleri çok zor olacak.

Normalde Çaykur Rizespor – Yeni Malatyaspor maçında Rize daha avantajlı diyebilirdik ancak Ünal Karaman’ın istifası sonrası bu garip durumdan Hikmet Karaman tecrübesiyle avantajlı çıkabilir.

Son iki haftaya teknik direktörsüz girmek çok büyük bir risk. Mutlaka altından bir şey çıkacaktır bu istifanın ama elimizdeki 9 maçta 8 puanlık Ünal Karaman karnesi de kötü bir karne. Ancak bir de Kayserispor maçındaki kritik galibiyetten sonra sezonun hala Karaman’la noktalanamaması çok tuhaf.

Ünal Karaman’ın kariyeri için de kötü bir süreç oldu açıkçası. Yaptığı seçimler -hepsinde tam olarak kendisinin etkisi olmasa da- ne kendisine, ne Rize’ye ne de Trabzon’a yaradı. Ünal Karaman belki de Trabzonspor ayrılığından sonra boş geçmeliydi. Sezonu kapatmalıydı. Belki kendisi de şimdi böyle düşünüyordur.

Kayserispor çok kötü bir maç oynadı Gaziantep karşısında. Gaziantep’in bir derdi ve hedefi varmış gibiydi. Mensah atıldığında aslında maç bitmiş gibiydi. Kendi rolünü doğru çizemiyor Mensah. Bir takım liderinden asla görülmemesi gereken bir şey.

Yeteneklerini abartan, rolünü abartan ve takıma aslında yarardan çok zararı olan bir oyuncu profili çizdi Mensah. Elbette yetenekli ancak bu acayip bir sorumsuzluk.

11’e 11 berabere kalsalardı “hayatta kaldılar” diyemezdik ancak 9 kişiyle mucizevi bir beraberlik almaları onları “hayatta tuttu” diyebiiliriz.

Kayserispor, Başakşehir’den puan alırsa, son hafta Trabzonspor maçı çok çok zor geçecek. Ancak Başakşehir’e yenilirse Başakşehir şampiyon olacağı için Trabzonspor maçında Kayserispor’un umutları daha fazla olacak. Bu da çok ilginç bir matematik aslında.

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02:10 MKE Ankaragücü

09:40 Denizlispor

11:15 Konyaspor

20:05 Yeni Malatyaspor

32:30 Çaykur Rizespor

43:27 Kayserispor

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